Зеленский должен выбрать: с Европой или США идти к Путину - политолог

Зеленскому нечего решать с Путиным единолично - Батозский. Фото: instagram / zelenskyiofficial

Зеленскому сейчас не с чем ехать к Путину. Позиция российской стороны неизменна на протяжении нескольких лет - войну на востоке считают гражданским конфликтом, а себя третьей стороной. Как это изменить, не знает никто, а этот вопрос является главным, говорит в комментарии Gazeta.ua политолог Константин Батозский относительно заявления Владимира Зеленского о возможности встречи с президентом России Владимиром Путиным.

"Есть ощущение, что что-то происходит на уровне советников после встречи Зеленского с Макроном и Меркель. Вот управление Северо-Крымским каналом передали в Министерство аграрной политики. Тем самым сделали вопрос подачи воды в Крым менее проблемным. После изменения департамента воду теперь могут подать хоть на следующий день. Серия событий указывает, что заключают договоренности в не самом лучшем сценарии для украинцев", - объясняет.

У Украины не очень хорошо получается быть командным игроком, замечает.

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"Когда европейские страны ввели санкции против Беларуси или российского бизнеса, мы думали до последнего. На этот раз президент неоднозначно высказался. Говорил, хочет привлечь к переговорам с Россией Великобританию и США. Непонятно пока, к каким именно. Владимир Зеленский должен определиться, с кем играть в одной команде. Если с Европой, то они настроены на "мир любой ценой", чтобы беспрепятственно сотрудничать с Россией экономически. Если с США, то у них политика к России более жесткая. Касается не только войны в Донбассе, а и вмешательства во внутренние дела Америки. США не примет двусторонней встречи Украины и России ".

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что все идет к тому, что встреча с президентом РФ Владимиром Путиным состоится.