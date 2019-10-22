Зеленський боїться назвати Росію ворогом - Жданов

Россия будет контролировать Украину через ОРДЛО. Фото: Антикор

Ради "нормандских переговоров" президент Владимир Зеленский приблизил Украину к гражданской войне.

Поддерживая так называемую "формулу Штайнмайера" он признал, что альтернативы Минским договоренностям нет, говорит в комментарии Gazeta.ua военный эксперт Олег Жданов.

"За 5 лет все уже прочитали эти договоренности и понимают, что предоставление особого статуса ОРДЛО ведет к федерализации нашей страны", - говорит он.

Эксперт считает, что благодаря введению "формулы Штайнмайера" Россия получит возможность контролировать Украину.

"Радикализация общества будет расти, потому что есть люди, которые воевали, или потеряли на войне родных, а есть часть, которая хочет вернуть добрососедские отношения с РФ", - говорит Жданов.

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Украина должна признать Россию как вторую сторону конфликта.

"У Зеленского есть плохая черта - он боится назвать Россию врагом, и заявить, что на Донбассе есть русские войска. Он говорит "военные" и не может уточнить чьи они, откуда пришли к нам. Даже в ООН он сказал, что мы страдаем от российской агрессии, а не "от российской военной агрессии". Сегодня мы должны определить место и роль РФ за столом переговоров: она государство, которое предлагает мирные инициативы урегулирования в кризисе на Донбассе, как прописано в меморандуме ОБСЕ и Минских договоренностях, или она государство агрессор, как прописано в нашем законодательстве. На международной арене все считают, что у нас гражданская война, потому что РФ заявляет, что "ихтамнет", а мы даже иск против РФ подали за поддержку финансирования боевиков ", - добавляет он.

Планом А пока есть Минские соглашения и переговоры "нормандской четверки". В случае провала Украина будет добиваться от мирового сообщества миротворческой миссии на Донбассе .