Заседание ТКГ: о чем говорили

На заседании ТКГ говорили об освобождении заложников. Фото: Укринформ

Украина на сегодняшних переговорах в Трехсторонне контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе призвала Россию ускорить подготовку к одновременному взаимному освобождению удерживаемых.

Об этом сообщает украинская делегация в Facebook.

Также украинская сторона призвала разблокировать работу КПВВ со стороны временно оккупированных территорий. Это позволило бы решить вопросы социально-экономической поддержки украинцев, которые там живут.

"Российская делегация не прекращает свои попытки привлечь к работе гуманитарной подгруппы гражданку Украины Майю Пирогову, осужденную украинским судом за терроризм. Наша делегация расценивает это как сознательную попытку заблокировать обмен удерживаемыми лицами и открытия КПВВ со стороны временно оккупированных территорий", - говорится в сообщении.

Украинская сторона также требовала обеспечить строгое соблюдение режима прекращения огня и немедленно прекратить его нарушения.

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Следующее заседание запланировано на 29 сентября.

Во вторник, 14 сентября, в 23:15 оккупанты на Донбассе нарушили режим тишины и обстреляли грузовик украинской стороны Общего центра контроля и координации режима прекращения огня. Пострадавших в результате обстрела нет, сообщил пресс-центр штаба Операции Объединенных сил. Боевики обстреляли автомобиль ЗИЛ-131 белого цвета с опознавательными знаками ОЦКК в районе Шумов. Обстрел велся из артиллерии калибра 122 мм и миномета 120 мм.