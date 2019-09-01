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воскресенье, 01 сентября 2019 17:48

Запахло жареным: боевики убежали с передовых позиций

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Запахло жареным: боевики убежали с передовых позиций
Украинские пехотинцы без оружия прогнали боевиков. Фото: ukrinform.ua

На Донбассе, неподалеку Горловки, украинская пехота без применения оружия заставила боевиков оставить несколько своих передовых позиций и отойти в тыл.

"Хорошие новости пришли из войны. В районе пригорода Горловки наша пехота заставила боевиков оставить несколько своих передовых позиций и отойти в тыл. Причем заставили их отойти без применения оружия, чтобы выполнять все договоренности о перемирии", - сообщил в Facebook волонтер Юрий Мисягин .

Мужчина заметил, что пока тепло, "наша пехота усиленно копает и потихоньку продвигается вперед".

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"Вышла ситуация внезапно часть позиций боевиков, неожиданно для них, оказалась в полукольце наших передовых позиций. Чувствуя, что сейчас запахнет жареным, они, прихватив свое оружие, просто сбежали в тыл, оставив свои укрепленные позиции. Люблю пехоту. Труженики полей" , - пояснил Мисягин.

За минувшие сутки вооруженные формирования РФ и ее наемники 20 раз нарушили режим тишины. Один украинский военный получил ранения средней степени тяжести. Боевики стреляли из артиллерийских систем калибра 122 мм, минометов калибра 120 мм и 82 мм, а также с вооружения БПМ, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

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