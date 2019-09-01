Боевики 20 раз обстреляли украинских военных: есть раненый

Во время обстрелов 31 августа пострадал украинский военный. Фото: аntikor.com.ua

За минувшие сутки вооруженные формирования РФ и ее наемники 20 раз нарушили режим тишины. Один украинский военный получил ранения средней степени тяжести.

Боевики стреляли из артиллерийских систем калибра 122 мм, минометов калибра 120 мм и 82 мм, а также с вооружения БПМ, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия, сообщают в штабе ООС.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "СХІД" противник целился 11 раз вблизи Водяного, Павлополя, Лебединского и Новогнатовка.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Жители ДНР хотят снова в состав Украины

В районе группировки "ПІВНІЧ" боевики осуществили 9 обстрелов у зайцев, Майского, Луганского, Новолуганское, Шумова, Троицкого.

С начала текущих суток террористы стреляли раз вблизи Николаевки с крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Россияне 30 августа 17 раз нарушили режим тишины, обстреливали подразделения украинских военных из минометов калибра 120 мм и 82 мм, а также из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов, снайперского и стрелкового оружия. В результате обстрелов 1 украинский боец ​​погиб, а еще 1 - получил ранения.