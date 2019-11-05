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вторник, 05 ноября 2019 17:11

Заместитель Яроша об отводе войск: Восстановить километры будет невозможно

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Заместитель Яроша об отводе войск: Восстановить километры будет невозможно
Бывший военный раскритиковал заявление Пристайко. Фото: Reuters

Заместитель командира Украинской добровольческой армии Андрей Гергерт прокомментировал заявление главы МИД Вадима Пристайко о том, что занять покинутые при разведении позиции будет легко.

По мнению военного, это заявление дилетантское. Свое мнение он аргументировал в эфире 5-го канала.

"Абсолютно бессовестный и дилетантский разговор из уст тех, кто об этом говорит. Я понимаю военных, они слушаются приказа президента. Их командиром является Зеленский. И эти боевые генералы говорят в эфирах, что в случае чего мы вернемся и быстро займем. Они вынуждены так говорить, но это неправда", - заявил Гергерт.

Он добавил, что самые сложные бои это те, при которых войска занимают позиции.

"Того, кто в доме, или хорошо окопанный, или на какой высоте - его нужно штурмовать и захватывать в десятикратном численном превосходстве. На этой войне жесткие бои были за метры земли. А восстановить километра будет невозможно. Сейчас врагу, чтобы зайти на покинуть позиции нужно 15 минутах ходьбы. Внести пулеметы, заминировать вокруг себя. А мы сплетены минского соглашениями, мы обставлены миссией ОБСЕ. мы не можем стрелять артиллерией, большим калибром. Все будут смотреть, фотографировать и докладывать. мы в проигрыше. Это будут потеряны территории ", - говорит доброволец.

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Он напомнил, что на Донбассе продолжается война.

"Это война. В такие моменты мнение мирных практически не учитывается. Гражданских будут убивать. Это будет случаться при любых военных действиях: агрессивных с артиллерией и танками или тихих с мерами снайперских пар и диверсионных групп. Для последних, ситуация, которая сложилась, - лучшее, что может быть в их планах ", - сказал он.

8 ноября могут начать разводить войска возле Петровского на Донбассе.

Это произойдет, если придерживаться 7-дневного прекращения огня, заявил командир операции Объединенных сил Владимир Кравченко.

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