Назвали новую дату разведения в Петровском

8 ноября могут начать разводить войска возле Петровского на Донбассе.
Это произойдет, если придерживаться 7-дневного прекращения огня, заявил командир операции Объединенных сил Владимир Кравченко.
По его словам, Штаб уже написал письмо в ОБСЕ.
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"Мы уже направили письмо в ОБСЕ: 7 ноября приступаем, 8 ноября практически разводимся, если не будет нарушения режима тишины", - сказал Кравченко.
Полковник Александр Борщевский, руководитель украинской стороны Общего центра по контролю и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон отметил, что поскольку на этом участке зафиксировали последние обстрелы 30 октября, при условии соблюдения 7-дневного срока тишины, 7 ноября должна состояться верификация установления режима тишины. Борщевский добавил, что тогда с 12:00 8 ноября может начаться разведение сил и средств.
Штаб операции Объединенных сил предупредил о подготовке провокаций со стороны незаконных вооруженных формирований в районе села Петровского Донецкой области.
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