Штаб ООС заявил о провокации с разведением в районе Петровского

Наблюдательная миссия ОБСЕ зафиксировала на участке разведения №3 "Петровское" нарушение режима тишины со стороны наемников РФ 30 октября. Фото: Андрей Дубчак

Штаб операции Объединенных сил предупредил о подготовке провокаций со стороны незаконных вооруженных формирований в районе села Петровское Донецкой области.

Об этом говорится в заявлении, опубликованном на официальной странице Штаба в Facebook.

По информации украинской стороны совместного центра по контролю и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон (СЦКК), в некоторых СМИ активно распространяется информация, что 4 ноября в полдень после белой сигнальной ракеты оккупационная власть готова начать разведение сил и средств на участке №3. Этот участок разведения находится возле села Петровского.

В то же время, по отчету наблюдательной мониторинговой миссии ОБСЕ, последнее нарушение режима прекращения огня со стороны незаконных вооруженных формирований РФ на этом участке зафиксировано 30 октября. Согласно минского договоренностям, условием начала разведения сил и средств является подтвержденной наблюдательной миссией мониторинга ОБСЕ соблюдение режима полного прекращения огня в течение 7 суток.

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"Таким образом, выдавая воображаемое за желательное, главари самопровозглашенных квазобразований не соблюдают Минских договоренностей и взятые на себя обязательства в формате Трехсторонней контактной группы по установлению устойчивого режима прекращения огня по всей линии разграничения сторон", - говорится в заявлении Штаба.

3 ноября боевики 14 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе. Стреляли из минометов калибра 82 мм, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.