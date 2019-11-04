Боевики обстреляли украинцев из гранатометов и пулеметов: есть раненый

Украинский военнослужащий получил ранения. Фото: ТСН

3 ноября боевики 14 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе. Стреляли из минометов калибра 82 мм, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.

Украинский военнослужащий получил ранения, сообщают в штабе ООС.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "СХІД" российские оккупационные войска осуществили 4 обстрелы у Песков, Пищевика, Павлополя и Водяного, что на Приазовье.

В районе группировки "ПІВНІЧ" зафиксировано 10 вражеских обстрелов неподалеку Новолуганского, Хутора Вольного, Золотого (за пределами участка разведения), Луганского, Зайцевого, Южного и Новозвановки.

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С начала этих суток вооруженные формирования РФ и ее наемники обстреляли наши позиции неподалеку Новолуганского. Целились из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и минометов калибра 82 мм. Потерь среди личного состава ООС нет.

2 ноября боевики 15 раз нарушили режим "тишины", в результате чего ранены двое украинских военных. Российские наемники обстреливали позиции Объединенных сил из запрещенных минскими договоренностями минометов калибра 120 мм, а также гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.