Украинский военный получил ранения

В течение текущих суток боевики 6 раз обстреляли силы ВСУ на Донбассе.
Один украинский военнослужащий получил ранения, сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил в вечерней сводке.
Террористы вели обстрелы из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
5 обстрелов осуществили в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север". Стреляли неподалеку от Новолуганского, вблизи Хутора Свободного, за пределами участка разведения в районе Золотого и дважды у Луганского.
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В районе ответственности оперативно-тактической группы "Восток" обстреляли украинские позиции вблизи Водяного.
На Донбассе от начала суток боевики шесть раз нарушили режим прекращения огня. Украинские позиции обстреляли из минометов калибра 120 мм, а также РПГ, автоматических гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
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