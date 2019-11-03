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воскресенье, 03 ноября 2019 20:34

Украинский военный получил ранения

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Украинский военный получил ранения
Боевики 6 раз обстреляли украинские войска. Фото: Reuters

В течение текущих суток боевики 6 раз обстреляли силы ВСУ на Донбассе.

Один украинский военнослужащий получил ранения, сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил в вечерней сводке.

Террористы вели обстрелы из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

5 обстрелов осуществили в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север". Стреляли неподалеку от Новолуганского, вблизи Хутора Свободного, за пределами участка разведения в районе Золотого и дважды у Луганского.

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В районе ответственности оперативно-тактической группы "Восток" обстреляли украинские позиции вблизи Водяного.

На Донбассе от начала суток боевики шесть раз нарушили режим прекращения огня. Украинские позиции обстреляли из минометов калибра 120 мм, а также РПГ, автоматических гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

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