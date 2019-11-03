Боевики 15 раз открывали огонь

 
Ексклюзивы
1/5
"Такого в Верховной Раде еще не было" - эксперт о деле Дубневича
"Такого в Верховной Раде еще не было" - эксперт о деле Дубневича
2 Просмотров: 3348
Яременко должен сложить мандат. Случай именно тот - эксперт
Яременко должен сложить мандат. Случай именно тот - эксперт
1 Просмотров: 1278
Как в кино: скейтер, роллеры и американец ловили наркоманов в столице
Как в кино: скейтер, роллеры и американец ловили наркоманов в столице
Просмотров: 747
"В НАТО берут тех, кто туда стучится" - что Украине нужно сделать для членства в Альянсе
"В НАТО берут тех, кто туда стучится" - что Украине нужно сделать для членства в Альянсе
Просмотров: 144
Задержание Порошенко было бы победой для новой власти - Карл Волох
Задержание Порошенко было бы победой для новой власти - Карл Волох
Просмотров: 4032
Google прослушивает - цифровой криминалист рассказал о кибершпионаже и как его избежать
Google прослушивает - цифровой криминалист рассказал о кибершпионаже и как его избежать
Просмотров: 414
Зеленский занимается популизмом
Зеленский занимается популизмом
1 Просмотров: 1125
Россия откровенно издевается над Зеленским - политолог
Россия откровенно издевается над Зеленским - политолог
4 Просмотров: 3006
"Хочет кинуть нашу власть, как лохов" - Россия требует от Украины новых газовых уступок
"Хочет кинуть нашу власть, как лохов" - Россия требует от Украины новых газовых уступок
Просмотров: 1881
Украина при всех президентах была шантажистским государством - Отар Довженко
Украина при всех президентах была шантажистским государством - Отар Довженко
Просмотров: 945
Фото
Все фото
18
3
9
3
3
Разведение войск в Золотом: показали красноречивые фото
Разведение войск в Золотом: показали красноречивые фото
&quot;Сходил на концерт Кобзона&quot; - сообщают о смерти боевика
"Сходил на концерт Кобзона" - сообщают о смерти боевика
ОЦКК показал, как боевики обстреляли Золотое перед разведением
ОЦКК показал, как боевики обстреляли Золотое перед разведением
Показали ликвидированного на Донбассе террориста
Показали ликвидированного на Донбассе террориста
&quot;Я же не лох&quot;: Мариуполь встретил Зеленского красноречивым баннером
"Я же не лох": Мариуполь встретил Зеленского красноречивым баннером
Видео
Все видео
"Покаяться перед россиянами": канал кума Путина выдал порцию кремлевской пропаганды
"Покаяться перед россиянами": канал кума Путина выдал порцию кремлевской пропаганды
Выставили все имущество: во Львове с ветерана АТО снимают последний кожух
Выставили все имущество: во Львове с ветерана АТО снимают последний кожух
Золотое-4: добровольцы сложили оружие
Золотое-4: добровольцы сложили оружие
Зеленский ел халву и пил кефир в Мариуполе
Зеленский ел халву и пил кефир в Мариуполе
Зинкевич ткнула носом президентскую фракцию и нарвалась на крики
Зинкевич ткнула носом президентскую фракцию и нарвалась на крики
Интервью
1/5
Google прослушивает - цифровой криминалист рассказал о кибершпионаже и как его избежать
Google прослушивает - цифровой криминалист рассказал о кибершпионаже и как его избежать
Просмотров: 414
Россия откровенно издевается над Зеленским - политолог
Россия откровенно издевается над Зеленским - политолог
4 Просмотров: 3006
"Хочет кинуть нашу власть, как лохов" - Россия требует от Украины новых газовых уступок
"Хочет кинуть нашу власть, как лохов" - Россия требует от Украины новых газовых уступок
Просмотров: 1881
При адекватных реформах, рост экономики может быть 10-12 процентов
При адекватных реформах, рост экономики может быть 10-12 процентов
Просмотров: 963
Сергей Бабкин рассказал о духовных практиках в семье
Сергей Бабкин рассказал о духовных практиках в семье
Просмотров: 621
Колонка
Владимир Грисюк
Владимир Грисюк
03 ноября 2019
Просмотров: 162
Як кіт із собакою
У потязі Ковель – Київ дорогою до столиці моє місце – нижнє наприкінці вагона. Біля столика чаюють дві жінки, обом за 50. Перша – з ...
воскресенье, 03 ноября 2019 09:31

Боевики 15 раз открывали огонь

  Комментировать
Боевики 15 раз открывали огонь
Российские наемники обстреливали позиции Объединенных сил из запрещенных минскими договоренностями минометов. Фото: ТСН

2 ноября боевики 15 раз нарушили режим "тишины", в результате чего ранены двое украинских военных.

Российские наемники обстреливали позиции Объединенных сил из запрещенных минскими договоренностями минометов калибра 120 мм, а также гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия, говорится в отчете ООС.

Огонь велся вблизи Новогригорьевки, Авдеевки, Талаковка, Водяного, что на Приазовье, Павлополя, Новозвановки, Новолуганского, Хутора Свободного, Луганского и Зайцевого..

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: ООН назвала количество убитых в Донбассе

3 ноября в полдень начнут второй этап разведения сил и средств в Золотом на Донбассе.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Боевики 15 раз открывали огонь». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
03
ноября

Парикмахер охотился на проституток

Самое читаемое
Секс, деньги, наркотики: фотографа обвинили в подглядывании
Секс, деньги, наркотики: фотографа обвинили в подглядывании
20
 Просмотров: 79446
Без трусов и с декольте до пупка: бывший &quot;ангел&quot; VS засветила прелести на вечеринке
Без трусов и с декольте до пупка: бывший "ангел" VS засветила прелести на вечеринке
5
 Просмотров: 19873
Военные и волонтеры восстали против Сивохо
Военные и волонтеры восстали против Сивохо 3 Просмотров: 18676
Зеленскому устроили &quot;коридор позора&quot; в Тернополе
Зеленскому устроили "коридор позора" в Тернополе
 5 Просмотров: 14661
Гибель Дениса Чаленко: рассказали о парне, с которым имел конфликт
Гибель Дениса Чаленко: рассказали о парне, с которым имел конфликт Просмотров: 13914
Донбасс
ООН назвала количество убитых в Донбассе
ООН назвала количество убитых в Донбассе Просмотров: 1035
Финляндия выделит 600 тысяч евро на восстановление Донбасса
Финляндия выделит 600 тысяч евро на восстановление Донбасса Просмотров: 162
За сутки на Донбассе зафиксировано 132 взрыва - ОБСЕ
За сутки на Донбассе зафиксировано 132 взрыва - ОБСЕ Просмотров: 108
В Станице Луганской начали монтаж второй металлоконструкции моста
В Станице Луганской начали монтаж второй металлоконструкции моста Просмотров: 324
Боевики обстреляли позиции ВСУ из минометов и гранатометов
Боевики обстреляли позиции ВСУ из минометов и гранатометов Просмотров: 270
Больше всего комментируют
13
Против нардепа Федыны возбудили уголовное дело
6
"Покаяться перед россиянами": канал кума Путина выдал порцию кремлевской пропаганды
5
Зеленскому устроили "коридор позора" в Тернополе
3
Военные и волонтеры восстали против Сивохо
2
23-летний мужчина вытер ноги государственным флагом
Голосов: 3368
Голосование Возможен ли мир на Донбассе за "формуле Штайнмайера" (выборы + отвода войск + амнистия боевиков + особый статус Донбасса)?
  • Так, пора заканчивать войну любыми способами
  • Нет, мир будет только после победы
  • Нужно дальше проводить переговоры и привлечь к ним США
  • Война в Украине закончится только после возвращения Крыма
  • Ваш вариант (в комментариях)
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua