Боевики 15 раз открывали огонь

Российские наемники обстреливали позиции Объединенных сил из запрещенных минскими договоренностями минометов. Фото: ТСН

2 ноября боевики 15 раз нарушили режим "тишины", в результате чего ранены двое украинских военных.

Российские наемники обстреливали позиции Объединенных сил из запрещенных минскими договоренностями минометов калибра 120 мм, а также гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия, говорится в отчете ООС.

Огонь велся вблизи Новогригорьевки, Авдеевки, Талаковка, Водяного, что на Приазовье, Павлополя, Новозвановки, Новолуганского, Хутора Свободного, Луганского и Зайцевого..

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