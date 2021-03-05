Закон о коллаборационистов вреден для крымчан - правозащитница

Законопроекты о криминализации коллаборационизма не надо принимать. Такие действия еще больше отдалят жителей оккупированных Крыма и Донбасса от Украины,.

25 февраля в Верховной Раде Украины зарегистрировали 2 законопроекты - от депутатов Европейской Солидарности Слуг Народа. Власти предложили ужесточить ответственность за коллаборационизм.

Менеджер по адвокации Центра информации о правах человека Алена Лунева рассказала Gazeta.ua в чем кроется угроза от желания осудить виновных.

Автор: соцсети Окончила Таврический национальный университет имени В.И.Вернадского по специальности - преподаватель философии и юрист. В 2011-2014 годах училась в аспирантуре ТНУ им. В.И.Вернадского по специальности "Теория государства и права". В течение 2011 года как тренерка участвовала в обучении сотрудников органов внутренних дел и социальных служб в сфере предупреждения и противодействия насилию в семье. С 2008 года регулярно участвует в мониторинговых визитах в места несвободы, в том числе как монитор Национального превентивного механизма. Работала юристом Симферопольского правовой приемной Крымского правозащитного центра "Дия". После аннексии Крыма присоединилась к харьковской команды Мониторинговой Миссии ООН по правам человека в Украине. Позже работала координатором правового направления Благотворительного фонда "Восток-СОС".

Чем отличается законопроект, предложенный слуг народа от того, который подали депутаты ЕС?

Я бы вообще не сравнивала между собой эти проекты законов, а спрашивала о том, есть ли смысл внедрять подобные нормы в Уголовный Кодекс Украины. Депутаты Слуг народа и Европейской солидарности предложили добавить статью 111.1 и криминализировать коллаборационизм. Ею усилить уголовную ответственность за сотрудничество с оккупантами и оккупационными администрациями. Однако нюанс в том, что этот проект расписан так, чтобы притянуть за коллаборационизм можно было любого. Проект закона от Слуг Народа устанавливает уголовную ответственность для юридических лиц. Это означает, что юрлицо, то есть владельца, ликвидируют, если руководитель или человек, который может выражать позицию юридического лица, партии, общественного союза, или объединение может поддерживала оккупанта. А согласно этому закону поддержкой может быть что угодно - высказывание, или простая работа. Что касается наполнения - законопроект по-разному выписаны. Проект ЕС 5135 и законопроект 5144 от слуг народа все равно касаются внесения ответственности за очень широкую рамку действий. Проблема этих проектов заключается в том, что сотрудничество с оккупантом - это широкий спектр действий. Это может быть регистрация рождения, смерти, закрытие предприятия, продажа жилья. Мы отличать людей, живущих в оккупированном русскими Крыма и ОРДЛО и тех, кто работает в МГБ ДНР и пытает и похищает активистов, или несогласных. Мне кажется, что это разные формы сотрудничества. Поэтому поднимать эту тяжелую тему криминализации коллаборационизма мы должны осторожно. Мы не должны говорить нашим гражданам, посадим их в тюрьмы просто потому, что они там живут. Теперь, когда эти проекты внесены на рассмотрение, начнется спор в парламенте. И я очень надеюсь, что депутаты поймут, что говорить о криминализации коллаборационизма - это контрпродуктивно. Да, действительно некоторые люди идут работать в оккупационных администраций и совершают преступления против Украины, распространяют российскую пропаганду, оказывают репрессии и тому подобное. Но эти преступления совершает совсем узкий круг лиц, поэтому в этом законе должно быть четко прописано преступления и ответственность.

Автор: 24 канал Владимир Романенко - украинец, который ранее был судьей Ялтинского суда АР Крым

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В таком случае как должен быть прописан закон, чтобы не навредить обычных предпринимателей, что, например торгуют одеждой, а наказать олигархов, как раз работают с оккупантами того же Фирташа?

В Уголовном кодексе Украины достаточно статей о финансировании терроризма. Так, наш УК действительно не адаптирован под войну, у нас до сих пор не приняты законы, касающиеся преступлений, совершают во время военного конфликта. Однако то, о чем мы говорим прописано в существующем кодексе и может быть применено. И по имеющимся статьях лиц, финансирующих терроризм, привлечь легко. Другой вопрос, а почему этих дел и приговоров до сих пор нет?

Но коллаборационизм о котором мы говорим это больше о силовиках, совершающих обыски, незаконно задерживащих граждан Украины и о судьях, выносящих незаконные приговоры. Как должен быть выписан этот закон, чтобы не пострадали невинные люди - обычные предприниматели и врачи, что просто там живут?

Мы можем легко привлечь их к ответственности по статье Государственная измена. Их действия попадают под эту статью. Прокуратура Автономной республики Крым открыла уголовные производства по крымским судьям. Все они проходят по обвинениям в нарушении действующих статей Уголовного кодекса. Но все равно перед тем, как криминализировать коллаборационизм надо смотреть шире. Например назад, в историю. Откуда мы взяли слово коллаборационизм? Вот мы знаем историю Советского Союза, когда коллаборационистами считали людей, просто жили в оккупации. И через сам факт проживания на территории, временно контролировал враг, эти люди страдали. Они подвергались репрессиям, их вывозили в лагеря. Социальные лифты, льготы, гарантии были для них недостижимой мечтой. Даже отношение других людей для так называемых коллаборационистов было ужасным. Эти люди всю жизнь страдали, потом страдали их дети. И мы, по сути сейчас, берем советскую, нечеловеческую практику и воплощаем ее в жизнь. У меня есть сомнения, что подобные практики прописаны и урегулированы в международном праве. Имею в виду издевательство над людьми. На практике, на примере временно оккупированного Крыма, это будет выглядеть так: у нас представлена ​​и утверждена в СНБО стратегия деоккупации Крыма. Эта стратегия предусматривает налаживание завязок с жителями оккупированной территории. Мы говорим "Люди, мы вас любим и уважаем. Мы хотим, чтобы вам было удобно и создаем сервисы, мы ждем ваших детей в своих вузах и упрощаем им поступление. Мы хотим, чтобы Крым оставался в Украине даже во время временной оккупации войсками Российской Федерации ". И при этом мы говорим: "Стоп, мы любим вас, но если вы работаете в бюджетной сфере оккупанта, преподает, занимает должности в органах так называемой государственной власти, или что-то когда-то написали в соцсетях, то мы вас посадим". Это абсурд причем опасный. И угроза кроется в информационной войне с РФ. Потому новости о льготах от Украины для крымчан Россия проигнорирует, а вот подобные проекты она раскрутит. Но если мы хотим напугать наших граждан, отдалить их от нас, то давайте шарить месседж о коллаборационизме, без проблем. Но это контрпродуктивно, разве нет? Государство должно идти на встречу обычным клеркам, учителям, врачам которые просто работают в бюджетной сфере. Жизнь в оккупации не делает из человека преступника, потому что жители оккупированной территории являются заложниками ситуации. Однако все равно есть люди, которые на самом деле будут осуждены и заключены в тюрьму. Это и военные преступники, и палачи, и все те, кто совершал преступления против человечности. Относительно этих кейсов не может быть никаких разговоров - все эти преступники должны сидеть в тюрьме. И как бы этот месседж государство давало, а теперь эти законопроекты ... В обществе есть запрос на справедливость, однако она должна быть не только сатисфакцией для виновных, но и помогать жертвам российской агрессии. Что будем делать с документами, которые выдала оккупационная администрация? Реинтеграция и наказания лиц, которые помогали России устанавливать свой режим над территориями Украины это комплексный вопрос, который должен рассматриваться тщательно. Мы не можем угрожать людям просто за то, что они там живут. Это плохой путь и я надеюсь, что в парламент сгладят этот момент. Вопросы сотрудничества должны рассматриваться через вред общественным интересам и потому, которые это последствия имеет для общества. Если будем рассматривать противодействие российской агрессии так, то это будет нормальная правовая дискуссия, а когда начнем обвинять в коллаборационизме, и привлекать к ответственности обывателей, то ничего хорошего оттуда не выйдет. Я уже сейчас вижу вред от этого.

Автор: Конституційний Суд України Председатель КСУ Оле6ксандр Тупицкий, имеющий зарегистрированное и расширенное имение в оккупированном Крыму

Как должен выглядеть здоровый дискурс?

Все, кто остался на оккупированной территории, например, военнослужащие, которые не остались в Крыму считаются дезертирами и должны быть привлечены к уголовной ответственности Обычно во время вооруженных конфликтов вопрос нарушения норм уголовного законодательства состоит в массовости и невозможности привлечь к ответственности огромное количество людей, потому что мы говорим о количестве людей, которую можно просчитать, но невозможно назвать эту цифру. Обычно в таком случае поднимают вопрос амнистирования людей, которые не совершали преступлений. Как со случаями с пожарными, лицами, которые обеспечивают правопорядок на оккупированных территориях - их в соответствии с международными нормами нельзя привлекать к ответственности. И когда мы возьмем то количество людей, которое планировать посадить в тюрьмы, то поймем, что их надо амнистировать. Ну просто потому, что у нас нет столько места в местах лишения свободы. Но это можно говорить только при деоккупации, но к людям, не совершали преступлений, а просто остались жить там, их должны амнистировать. Но это опять о цели. На примере Крыма - наша политика поддержки завязок существует не для того, чтобы всех потом посадить. И именно поэтому я не поддерживаю идею внесения законопроектив. И поэтому перед этим, как привлекать к ответственности, мы должны думать за какие преступления мы должны это делать. На мой взгляд, эти законопроекты неуместны. Спорить о сроках заключения за пост в соцсетях и расстрелы и пытки мне кажется неуместным. Лучше продумать как привлечь настоящих преступников по уже действующим статьям. Автор: Википедия Сергей Станиславович Елисеев - предатель Украины, вице-адмирал ВМС ВСУ. Перешел на сторону России пока служит в Балтийском флоте ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Половина Крыма РФ не нужна - экс-командир ВМС Украины Что делать с пророссийской агентурой в Украине. Можно ли использовать этот закон для привлечения пророссийских депутатов и откровенных сепаратистов и российских лоббистов? Я считаю, что это можно доказать и привлечь этих людей к статьям ныне действующего Уголовного кодекса. Относительно изображения Крыма как территории государства-оккупанта - Елизавета Ясько прошлого года подала к рассмотрению проект закона о привлечении к ответственности за отрицание оккупации, факта Голодомора, депортации крымскотатарского населения. Эти действия не подпадают под свободу выражения мнения и человек может быть привлечено к суду. Однако, если мы говорим о финансировании терроризма, на примере Виктора Медведчука и его жены, кумовьев Владимира Путина. За финансирование терроризма эти лица привлечены. На них наложены санкции, готовятся уголовные дела по уже имеющемуся законодательству и вполне успешно. Но мы сейчас видим, что власть старается не пользоваться тем кодексом, который у нас есть, а расширить его. Однако не лучше ли будет исследовать по какой такой причине действующий УК Украины работает эффективно? Никто не мешает создать статью и никогда ею не пользоваться. Однако если мы хотим запретить сотрудничество с оккупированными территориями, то можем навредить людям, и реинтеграции. Оккупировав Крым Россия разбила немало жизней, разъединила семьи, сломала карьеры многих людей. Активистка Наталья Лютикова имела должность в одном из украинских банков, но в 2014-м жизнь пришлось начать с нуля. Однако на седьмом году оккупации Крыма она до сих пор борется за деоккупации полуострова.