Задержали предателя, который устраивал псевдореферендум на Луганщине

Мужчина хотел перебраться за линию столкновения. Фото: СБУ

В Луганской обл. задержали одного из ключевых организаторов антиконституционного референдума о создании ЛНР.

Он является бывшим украинским чиновником. Много лет работал на руководящих должностях в органах внутренних дел. Возглавлял управление транспорта Луганского горсовета. Весной 2014 присоединился к террористам, сообщает СБУ.

Мужчина получил должность так называемого председателя координационного народного совета Луганской обл. Он занимался организацией и проведением в регионе псевдореферендума. Предателю не удалось долго удержаться на руководящих позициях у сепаратистов. Вскоре его оттеснили другие.

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"По оперативной информации, в течение нескольких лет бывший чиновник пытался заниматься бизнесом на временно оккупированной территории. Однако впоследствии он осознал отсутствие каких-либо перспектив в так называемой ЛНР, решил получить загранпаспорт, приобрести недвижимость и легализоваться на контролируемой правительством территории Украины. Во время тщательно спланированной операции сотрудники СБУ установили местонахождение злоумышленника в Северодонецке", - говорится в сообщении.

Фигуранту сообщили о подозрении в совершении уголовного преступления. Ему грозит до 10 лет лишения свободы.

С начала текущей недели под контролем комплексной комиссии ВС РФ проводится ротация кадровых российских офицеров командного состава соединений и частей 1 (Донецк) и 2 (Луганск) АК оперативной группировки российско-оккупационных войск.