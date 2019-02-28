Выдали сборник росийского вранья на все случаи жизни

Украинцы выдали сборник русских фейков. Фото: YouTube

Министерство информполитики издало книгу, в которой собрал всю возможную российскую ложь.

Ее назвали "Белая книга специальных информационных операций против Украины 2014-2018", пишет Сегодня.

Саму книгу оформили как сериал с несколькими сезонами в которых показывают как РФ ведет информационную войну и методы использует.

Таких "сериалов" в издании описано 10: "Карманный и деловые", "Преступления ВСУ и Минские договоренности", "Рейс МН-17 от Карлоса - к российскому" Бука "," Невидимые подразделения западных стран в Украине "," Бой за " , "Крымская информационная", "В поисках украинского", "Международные суды и ложь Кремля", "Украина -" Failed state "и" Шизофрения оккупанта: между Зоряном и Шкиряком ".

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Российские пропагандисты снова опозорились с нелепой ложью

Авторы говорят, что эта книга писалась для всех, кто сталкивается и обязательно столкнется с фейк российской пропаганды.

"В этой книге мы описали десять сценариев. Но, по моим подсчетам, их более тридцати. Какие добавляются, какие продолжаются, какие нивелируются", - пояснил заместитель министра информационной политики Украины Дмитрий Золотухин. - "Это больше, чем просто книга. Когда мы понимаем палитру сценариев, которые нам пытаются навязывать нам не нужно работать с каждым конкретным фейком и каждый конкретный фейк развенчивать, делать фактчекинг по каждой новости"

Чтобы прочитать ее следует перейти по ссылке.

Обострение связано с текущей ситуацией в стране и направлено на то, чтобы отвлечь внимание от недавних скандалов. Об этом Gazeta.ua рассказал военный эксперт Олег Жданов.