Выбрали предварительную дату встречи в "нормандском формате"

 
Ексклюзивы
1/5
Когда на Майдан выйдет электорат Зеленского, будет страшно - Довженко
Когда на Майдан выйдет электорат Зеленского, будет страшно - Довженко
8 Просмотров: 11745
Эксперт объяснил, в чем сходство Зеленского и Порошенко
Эксперт объяснил, в чем сходство Зеленского и Порошенко
1 Просмотров: 1827
Почему в ЕС начали критиковать Зеленского
Почему в ЕС начали критиковать Зеленского
2 Просмотров: 7335
"У Украины с Крымом и Донбассом отношения сотни лет. 5 лет оккупации их не поломают" - нардеп из "Слуги народа" Юраш
"У Украины с Крымом и Донбассом отношения сотни лет. 5 лет оккупации их не поломают" - нардеп из "Слуги народа" Юраш
3 Просмотров: 1278
"Люксовый" Ан-24 и новейший Ан-178 - как праздновали юбилей самой массовой серии украинских самолетов
"Люксовый" Ан-24 и новейший Ан-178 - как праздновали юбилей самой массовой серии украинских самолетов
Просмотров: 6957
Попрощались с военной, которую застрелил вражеский снайпер - фото
Попрощались с военной, которую застрелил вражеский снайпер - фото
1 Просмотров: 41301
Успешный президент Зеленский или нет, увидим весной – социолог
Успешный президент Зеленский или нет, увидим весной – социолог
1 Просмотров: 1197
Победа: депутатский зал ожидания киевского вокзала передали военным
Победа: депутатский зал ожидания киевского вокзала передали военным
Просмотров: 1827
Политолог назвал проблему Зеленского
Политолог назвал проблему Зеленского
Просмотров: 3501
7% падения для Зеленского – это еще очень позитивно – социолог
7% падения для Зеленского – это еще очень позитивно – социолог
Просмотров: 2367
Фото
Все фото
6
6
5
16
6
Показали место взрыва вышки в Донецке
Показали место взрыва вышки в Донецке
Переселенец рассказал, как открыл мобильную кофейню и сеть фитнес-клубов
Переселенец рассказал, как открыл мобильную кофейню и сеть фитнес-клубов
Как замаскировать танк в тумане: тренировки от бойцов ООС
Как замаскировать танк в тумане: тренировки от бойцов ООС
Отработали мастерство: впечатляющие фото тренировок бойцов ВСУ
Отработали мастерство: впечатляющие фото тренировок бойцов ВСУ
В касках и бронежилетах: Сивохо с нардепами поехали на Донбасс
В касках и бронежилетах: Сивохо с нардепами поехали на Донбасс
Видео
Все видео
"Надо следить, чтобы не развалили" – президент проверил дорогу на Донбассе
"Надо следить, чтобы не развалили" – президент проверил дорогу на Донбассе
Call of Duty на Донбассе: как войну в Украине показали в известной игре
Call of Duty на Донбассе: как войну в Украине показали в известной игре
Показали фильм о визите Зеленского в Золотое-4
Показали фильм о визите Зеленского в Золотое-4
Показали момент взрыва вышки в Донецке
Показали момент взрыва вышки в Донецке
"Мне пофиг, с кем будет перемирие" - Зеленский поспорил с бойцами
"Мне пофиг, с кем будет перемирие" - Зеленский поспорил с бойцами
Интервью
1/5
"У Украины с Крымом и Донбассом отношения сотни лет. 5 лет оккупации их не поломают" - нардеп из "Слуги народа" Юраш
"У Украины с Крымом и Донбассом отношения сотни лет. 5 лет оккупации их не поломают" - нардеп из "Слуги народа" Юраш
3 Просмотров: 1278
"Первый сексуальный опыт получают в 13 лет. Обязанность родителей - доносить детям правильные вещи о сексе"
"Первый сексуальный опыт получают в 13 лет. Обязанность родителей - доносить детям правильные вещи о сексе"
1 Просмотров: 5958
"Формула Штайнмайера" и есть Минскими соглашениями. Зеленскому не поздно нажать на тормоза
"Формула Штайнмайера" и есть Минскими соглашениями. Зеленскому не поздно нажать на тормоза
2 Просмотров: 7713
Путин внушил россиянам, что они в кольце врагов - почему кремлевская пропаганда так успешна
Путин внушил россиянам, что они в кольце врагов - почему кремлевская пропаганда так успешна
Просмотров: 1917
Какие пожары самые опасные, сколько стоит их ликвидация и на какие болезни страдают спасатели
Какие пожары самые опасные, сколько стоит их ликвидация и на какие болезни страдают спасатели
Просмотров: 1044
Колонка
Юрій Стригун
Юрій Стригун
28 октября 2019
1 Просмотров: 576
Безвіз працює
У Тальному я відпочиваю душею. Приїжджаю вихідними й ходжу в ліс або на берег Тікича. На Покрову гостюємо всією сім'єю. Старша донька шле фотографії ...
вторник, 29 октября 2019 12:59

Выбрали предварительную дату встречи в "нормандском формате"

  Комментировать
Выбрали предварительную дату встречи в &quot;нормандском формате&quot;
Вадим Пристайко хочет провести встречу в "нормандском формате" до конца ноября. Фото: Униан

Уже определили предварительную дату встречи в "нормандском формате". Однако не все стороны на нее согласились.

"Есть предварительная дата, которую я не хочу вам сейчас говорить, потому что не все стороны на нее еще согласились. Мы не хотим ее сорвать, это очень тонкий сенситивный процесс", - сказал министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко в кулуарах первого инвестиционного форума "RE:think. Invest in Ukraine" в Мариуполе, сообщает Укринформ.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Россия скрывает от жителей Л/ДНР информацию по переговорам в "нормандском формате"

Кроме того, министр надеется, что встреча состоится до конца следующего месяца.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что закон "об особом статусе Донбасса" будет обсуждаться и в "нормандском формате", и с украинским обществом. После определения содержания закона его будет принимать Верховная Рада.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Выбрали предварительную дату встречи в "нормандском формате"». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
29
октября

Расстреляли организатора отрядов добровольцев

Стрельцам дали снятые с вооружения винтовки

Самое читаемое
Доллар подорожал: курс валют на 28 октября
Доллар подорожал: курс валют на 28 октября Просмотров: 21006
Вся семья разбилась в ДТП. Выжил только 10-летний парень
Вся семья разбилась в ДТП. Выжил только 10-летний парень
3
 Просмотров: 18235
Тина Кароль и Dan Balan сошлись вместе: чем порадовала пара
Тина Кароль и Dan Balan сошлись вместе: чем порадовала пара
 Просмотров: 15984
&quot;Не узнать&quot; - Каминская показала, как выглядела до пластики
"Не узнать" - Каминская показала, как выглядела до пластики
5
 Просмотров: 15185
Governors Awards-2019: самые сексуальные наряды звезд на репетиции &quot;Оскара&quot;
Governors Awards-2019: самые сексуальные наряды звезд на репетиции "Оскара"
9
 Просмотров: 15130
Донбасс
Штаб ООС подтвердил: на Донбассе отводят украинскую армию
Штаб ООС подтвердил: на Донбассе отводят украинскую армию Просмотров: 810
Никакого разведения войск нет: штаб ООС опроверг заявление Пристайко
Никакого разведения войск нет: штаб ООС опроверг заявление Пристайко Просмотров: 1503
Лучше "турборежим", чем топтаться на месте - Зеленский
Лучше "турборежим", чем топтаться на месте - Зеленский 2 Просмотров: 342
На Донбассе начали отводить Вооруженные силы Украины
На Донбассе начали отводить Вооруженные силы Украины 1 Просмотров: 1422
УБД для добровольцев: Рада сделала первый шаг
УБД для добровольцев: Рада сделала первый шаг Просмотров: 513
Больше всего комментируют
8
Когда на Майдан выйдет электорат Зеленского, будет страшно - Довженко
6
"Общество нам не простит" - Зеленский обратился к антикоррупционерам
4
Скандальный "слуга народа" показал заключение полиграфа
3
Завтра Зеленский собирает форум на Донбассе
3
Зеленский: Стоим на пороге экономического прорыва
Голосов: 3083
Голосование Возможен ли мир на Донбассе за "формуле Штайнмайера" (выборы + отвода войск + амнистия боевиков + особый статус Донбасса)?
  • Так, пора заканчивать войну любыми способами
  • Нет, мир будет только после победы
  • Нужно дальше проводить переговоры и привлечь к ним США
  • Война в Украине закончится только после возвращения Крыма
  • Ваш вариант (в комментариях)
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua