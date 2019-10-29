Выбрали предварительную дату встречи в "нормандском формате"

Вадим Пристайко хочет провести встречу в "нормандском формате" до конца ноября. Фото: Униан

Уже определили предварительную дату встречи в "нормандском формате". Однако не все стороны на нее согласились.

"Есть предварительная дата, которую я не хочу вам сейчас говорить, потому что не все стороны на нее еще согласились. Мы не хотим ее сорвать, это очень тонкий сенситивный процесс", - сказал министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко в кулуарах первого инвестиционного форума "RE:think. Invest in Ukraine" в Мариуполе, сообщает Укринформ.

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Кроме того, министр надеется, что встреча состоится до конца следующего месяца.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что закон "об особом статусе Донбасса" будет обсуждаться и в "нормандском формате", и с украинским обществом. После определения содержания закона его будет принимать Верховная Рада.