Зеленский обещает обсудить с украинцами закон об особом статусе Донбасса

Зеленский заявил, что пока не знает, каким будет закон об особом статусе Донбасса. Фото: Prm

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что закон "об особом статусе Донбасса" будет обсуждаться и в "нормандском формате", и с украинским обществом.

После определения содержания закона его будет принимать Верховная Рада. Об этом президент рассказал в интервью "Сегодня".

"Надо смотреть, что это такое - закон об особом статусе. Пока это было понимание в Минском процессе, об этом шла речь, закон был принят. То есть закон об особом статусе сейчас действует до конца этого года, вы знаете. Какой он будет - это я уже повторяюсь, но это правда, какой он будет дальше, закон об особом статусе, мы не знаем. Мы готовы обсуждать эти вопросы и в "нормандском формате", и готовы обсуждать условия этого закона об особом статусе с обществом Украины", - отметил Зеленский.

Президент подчеркнул, что никто предавать Украину не будет.

"И все это понимают. Мало того - большинство людей в Украине это понимают. И все наши европейские коллеги, нас, скажем так, всегда поддерживали, и в Минском процессе, и по Украине, наших территорий, они все об этом говорят", - сказал он.

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По словам Зеленского, никто не будет сдавать территории. Президент также добавил, что без дипломатии, без разговоров, без обсуждения любых условиях нельзя решить вопрос с войной на Донбассе.

"Сидеть дома или просто говорить, или благодаря средствам массовой информации, или благодаря личному воображению, или просто в разговорах в ток-шоу - нельзя решить этот вопрос. Этот вопрос решается, когда говорят люди на высшем уровне, когда говорит четверка в "нормандском формате". Если мы хотим просто в Украине ни с кем не встречаться, ни о чем не договариваться, ничего не обсуждать, решить вопрос о прекращении войны - это абсурд. Поэтому, как можно знать все условия? Чтобы знать все условия, нужно их обсуждать", - сказал он.

Говоря о своей встрече с президентом Германии Франк-Вальтером Штайнмайером, Зеленский отметил, что "никто не понял, почему бывшие представители нашей власти, скажем так, не понимают, как можно говорить о " формуле Штайнмайера" егодня, как можно воплощать ее в жизнь" , если с 2016 года "нормандский формат" не работал.

"Все хотят, чтобы наступил мир, все нас поддерживают, все поддерживают и разведения войск, конечно, когда действительно нормальный высокий уровень безопасности на тех КПВВ или на участках разведения. Иначе никто разведения начинат

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что закон "об особом статусе Донбасса" будет обсуждаться и в "нормандском формате", и с украинским обществом.

После определения содержания закона он будет принимать Верховная Рада. Об этом президент рассказал в интервью "Сегодня".

"Надо смотреть, что это такое - закон об особом статусе. Пока это было понимание в Минском процессе, об этом шла речь, закон был принят. То есть закон об особом статусе сейчас действует до конца этого года, вы знаете. Какой он будет - это я уже повторяюсь, но это правда, какой он будет дальше, закон об особом статусе, мы не знаем. мы готовы обсуждать эти вопросы и в "нормандском формате", и готовы обсуждать условия этого закона об особом статусе с обществом Украины ", - отметил Зеленский.

Президент подчеркнул, что никто изменять Украины не будет.

"И все это понимают. Мало того - большинство людей в Украине это понимают. И все наши европейские коллеги, нас, скажем так, всегда поддерживали, и в Минском процессе, и по Украине, наших территорий, они все об этом говорят", - сказал он.

По словам Зеленского, никто не сдавать территории, и никто не хочет, чтобы было у нас Приднестровья. Президент также добавил, что без дипломатии, без разговоров, без обсуждения любых условиях нельзя решить вопрос с войной в Донбассе.

"Сидеть дома или просто говорить, или благодаря средствам массовой информации, или благодаря личной воображении, или просто в разговорах в ток-шоу - нельзя решить этот вопрос. Этот вопрос решается, когда говорят люди на высшем уровне, когда говорит четверка в" нормандском формате ". Если мы хотим просто в Украине ни с кем не встречаться, ни о чем не договариваться, ничего не обсуждать, решить вопрос о прекращении войны - это абсурд. Поэтому, как можно знать все условия? Чтобы знать все условия, нужно их обсуждать ", - сказал он.

Говоря о своей встрече с президентом Германии Франк-Вальтером Штайнмайером, Зеленский отметил, что "никто не понял, почему бывшие представители нашей власти, скажем так, не понимают, как можно говорить о "формуле Штайнмайера" сегодня, как можно воплощать ее в жизнь" , если с 2016 года "нормандский формат" не работал.

"Все хотят, чтобы наступил мир, все нас поддерживают, все поддерживают и разведения войск, конечно, когда действительно нормальный высокий уровень безопасности на тех КПВВ или на участках разведения. Иначе никто разведения не будет начинать. Поэтому все поддерживают Украину, хотят, чтобы Украина вернула территории, своих граждан. Будем работать вместе", - подчеркнул Зеленский.

Советник секретаря СНБО Сергей Сивохо не видит ничего страшного в скандальной "формуле Штайнмайера". Об этом он сказал журналистам в Краматорске.