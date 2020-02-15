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суббота, 15 февраля 2020 14:39

Выборы в Крыму и на Донбассе должны состояться осенью - Зеленский

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Выборы в Крыму и на Донбассе должны состояться осенью - Зеленский
Украинская власть ставит перед собой задачу провести местные выборы по всей Украине, включая оккупированные регионы. Фото: zik.ua

Осенью в Украине должны состояться местные выборы на территории всего государства, включая с временно оккупированными территориями Донбасса и Крыма. Об этом президент Украины Владимир Зеленский сказал во время выступления на Мюнхенской конференции по безопасности.

"Наше желание сегодня - провести местные выборы по всей территории Украины, включая с отдельными районами Донецкой и Луганской областей, в октябре 2020 года. Хотелось бы, чтобы и на территории Крыма. Но сделать это без элементарных мер безопасности и политических условий, нарушая Конституцию Украины и международные стандарты демократических выборов, невозможно для нас", - заявил он.

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При этом президент отметил, что сегодня российская сторона информирует мир, что в 2019 году на временно неподконтрольных территориях Донбасса было выдано 125 тыс. российских паспортов.

"Я говорил об этом в Париже и повторяю еще раз. Людям на Донбассе нужны выборы, которые будут признаны Украиной, всем миром, легитимными. И они не могут быть таковыми, если пройдут не по украинскому законодательству, под звуки выстрелов и без контроля над украинской границей", - подчеркнул Зеленский.

О том, что местные выборы на Донбассе должны были происходить параллельно с голосованием в Украине осенью, ранее заявлял министр иностранных дел Вадим Пристайко. Это идеальный вариант. Никакие незаконные формирования не могут принять в них участия.

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