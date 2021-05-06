Вторая потеря за день. На Донбассе погиб еще один украинский военный

На Донбассе погиб еще один военный. Фото: Сегодня

На Донбассе 6 мая в результате огнестрельного пулевого ранения погиб еще один военный.

"6 мая в районе проведения Операции Объединенных сил в полосе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток", в результате обстрелов вооруженными формированиями России позиций наших защитников один военнослужащий получил огнестрельное пулевое ранение несовместимое с жизнью", сообщает Оперативно-тактическая группировка "Восток".

Имени погибшего героя пока не называют.

"Командование и личный состав операции Объединенных сил выражает искренние соболезнования родным и близким погибшего защитника. На обстрелы российско-оккупационных войск наши защитники открыли ответный огонь", – говорится в сообщении.

В ВСУ отметили, что "действия российских оккупантов в очередной раз подтверждают то, что враг целенаправленно нарушает режим прекращения огня и не желает соблюдать договоренности о режиме прекращения огня".

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6 мая на Донбассе погиб старший солдат 93-й бригады "Холодный Яр" Дмитрий Товчигречка. Военному было 37 лет.