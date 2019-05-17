Всыпали перца: бойцы уничтожили технику боевиков на целый батальон

ВСУ уничтожили 21 единицу вражеской техники / фото ТСН

Украинские военные провели новую успешную операцию по ликвидации вражеской техники на Донбассе.

Бойцы 54 механизированной бригады уничтожили и вывели из строя 21 единицу боевой и колесной техники оккупационных войск РФ на оккупированной Луганщине, сообщает Юрий Мисягин у себя на Facebook.

Военные провели операцию утром 17 мая. Ключевую роль сыграли данные разведки относительно точного времени и места ротации подразделений противника возле Первомайска.

"Противник был совершенно расслаблен, вся колесная и гусеничная военная техника стояла практически скопом в одном месте - именно в этот момент началась боевая операция и пришла небесная кара. Наказание за все те недавние обстрелы мирных сел и тылов", - говорит волонтер.

По его словам, украинские военные действовали быстро и очень точно.

"По очереди, сначала с одного места отработали - быстро отошли, потом с другого отработали - также быстро отошли, потом с третьего - все то же самое. Неизвестная "третья сила" неизвестным калибром в течение 35 мин. по очереди работала с разных мест, уничтожила, повредила и вывела из строя: КАМАЗ; УРАЛ; МТЛБ (плавучий бронетранспортер - 24 канал) - 2 штуки; МТЛБ ЗУ - 2 штуки; автотранспорт ("Таблетки", УАЗы) - 15 автомобилей", - рассказал Мисягин.

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По данным разведки, в районе Первомайска после успешной операции несколько часов работали "скорые", которые забирали раненых боевиков. Из-за этого даже была перекрыта часть улиц города.

"Неожиданная и правильно проведенная операция "третьей силой" дала возможность нанести большой вред противнику и его деморализовать", - подытожил волонтер.

В сети показали работу минометной батареи "Азова", который находится в зоне проведения операции Объединенных сил. На видео зафиксирован контрбатарейный огонь по вражеским 122-мм буксируемых гаубиц Д-30.