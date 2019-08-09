ВСУ отказывается от советских радиостанций

В армии меняют советские радиостанции / фото: Вики

К концу 2019 года Вооруженные силы Украины полностью откажутся от использования устаревших радиостанций советского образца на бронетанковой технике.

"Сейчас продолжается переоснащение бронированной боевой техники на современные средства радиосвязи. До конца этого года нигде в Вооруженных силах Украины не будет советских радиостанций на бронетанковой технике ", - заявил начальник Войск связи ВСУ Владимир Рапко.

Как один из главных успехов он отметил стабильную работу системы связи в районе проведения ООС. По его словам, она "на порядок выше, чем это было в 2014-2016 годах".

Сейчас на 30% заменены шасси средств доставки почты служб фельдъегерской-почтовой связи на новые боевые бронированные машины.

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Кроме того, линейные части связи, задача которых состоит в том, чтобы покрыть всю Украину военным стабильным радиосвязью, завершается переоснащение новыми цифровыми радиорелейными средствами, что позволит от Киева до Донецка и Одессы строить военные линии связи и не сопротивляться на услуги операторов различных форм собственности.

Министерство обороны Украины вместо украинских "Дозор-Б" закупает польские бронемашины Oncilla.