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вторник, 17 сентября 2019 14:31

ВСУ и американские военные "уничтожили" врага на совместных тренировках
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Украина и США провели совместные учения на территории Международного центра миротворчества и безопасности Национальной академии сухопутных войск им. гетмана Петра Сагайдачного.

Целью тренировок было налаживание совместимости ВСУ и войск НАТО, рассказал командир батальона, подполковник Вооруженных сил США Майкл Старз, сообщает Минобороны Украины.

По легенде учений, страна-агрессор вторглась на нашу землю и заняла определенную территорию.

Украино-американские подразделения должны были вытеснить врага и уничтожить его командный пункт.

Украинские и американские военные провели совместные учения
Фото: Минобороны Украины
Украинские и американские военные провели совместные учения
Украинские и американские военные провели совместные учения
Украинские и американские военные провели совместные учения
Украинские и американские военные провели совместные учения

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Учения проходили с боевой стрельбой, в них принимали участие штатный механизированный взвод одного из подразделений МЦМБ и штатный пехотный взвод Вооруженных сил США.

Корректировали огонь артиллерии и маневры военные 10-й отдельной горно-штурмовой бригады.

Американские и украинские подразделения использовали только штатную технику.

В распоряжении украинцев была БМП-1, а американцы выбивали врага на многоцелевых автомобилях HMMWV.

Командовал операцией американский офицер - командир роты.

На учениях украинцы отличились высоким уровнем подготовки, что отразилось на слаженности работы подразделений.

Вооруженные силы Марокко получили комплекс радиоэлектронной борьбы с беспилотными летательными аппаратами "Буковель-АД".

Комплекс разработан и производится украинской компанией Proximus.

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