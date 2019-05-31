Встречу Зеленского и Путина прокомментировал Песков

Конкретных планов по самиту в России нету. Фото: media.pogliad.ua

Россия не имеет конкретных планов по саммиту участников "нормандского формата" об урегулировании ситуации на Донбассе.

После того, как в Украине появился новый президент, снова активно возобновилось обсуждение проблематики невыполненных Минских договоренностей, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Мы знаем, что у президента Украины были контакты с министром иностранных дел упомянутых стран ("нормандского формата". - Gazeta.ua). Эта тематика обсуждалась, но пока конкретных каких-либо попыток нет", - сказал Песков.

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Так он прокомментировал сообщение о том, что новый президент Украины Владимир Зеленский планирует встретиться с Владимиром Путиным в "нормандском формате".

"И, конечно, есть необходимость продолжить обсуждение и в "нормандском формате". Вместе с тем для того, чтобы эта встреча на высшем уровне состоялась, необходимо, чтобы созрели соответствующие условия, необходимо, чтобы было понимание о готовности украинской стороны идти на выполнение Минских договоренностей, идти на прямой контакт с представителями самопровозглашенных республик", - сказал пресс-секретарь президента РФ.

По его словам, "все это требует дальнейшего прояснения".

Анонсированная Петром Порошенко встреча лидеров стран "нормандской четверки" с новым президентом Владимиром Зеленским может не состояться. Об этом предупредил директор политического департамента Министерства иностранных дел Алексей Макеев.