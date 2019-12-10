Встречу Зеленского и Путина прервал Макрон: в Кремле рассказали детали

Гаранты двух государств обсуждали дальнейшие отношения. Фото: Главком

Встреча президента Украины Владимира Зеленского и Путина в формате тет-а-тет прошла быстро.

Лидеры обошлись без переводчиков, рассказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передают российские СМИ.

"Они остались один на один, это было короткое общение, потому что уже дальше туда президент Макрона вошел и пригласил на продолжение" нормандского формата ", - отметил Песков.

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В ходе разговора президенты обсуждали вопрос дальнейших отношений между государствами.

"Это было деловое, прагматичное общения, достаточно открытое, где стороны прямо заявляли о своих позициях, о несогласии друг с другом по целому ряду вопросов ... Мы надеемся, что это станет хорошим началом для конструктивного общения во имя тех сложных проблем, которые сейчас стоят между Москвой и Киевом ", - добавил Песков.

9 декабря в Париже прошли переговоры в "нормандском формате".

В них приняли участие президент Украины Владимир Зеленский, президент РФ Владимир Путин, канцлер Германии Ангела Меркель и президент Франции Эмманюэль Макрон.