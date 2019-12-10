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вторник, 10 декабря 2019 14:27

Россияне захотели полностью изменить "нормандский формат"

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Россияне захотели полностью изменить &quot;нормандский формат&quot;
Украинские военнослужащие, которые находятся в русском плену. Фото: Укринформ

В Кремле рассматривают возможность полного изменения "нормандского формата".

Нововведения будут касаться также участников процесса, сообщил представитель президента России Дмитрий Песков, сообщают росЗМИ.

Добавили, что нововведения должны быть согласованы со всеми участниками процесса.

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Об изменениях в "нормандском формате" переговоров говорил президент Украины Владимир Зеленский.

9 декабря в Париже прошли переговоры в "нормандском формате".
В них приняли участие президент Украины Владимир Зеленский, президент РФ Владимир Путин, канцлер Германии Ангела Меркель и президент Франции Эмманюэль Макрон.

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