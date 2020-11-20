Вскоре Россия начнет с нами играть - эксперт

Блокирование Россией КПВВ на Донбассе являются дипломатическими манипуляциями из-за слабой политики Украины.

Сначала россияне требовали, чтобы и в Счастье, и в Золотом были открыты автомобильные переходы. Если мы отказывались от открытия автомобильного сообщения в Счастье, то после "нормандской встречи" мы пошли на компромисс. РФ это увидела и начала давить", - говорит Gazeta.ua Дмитрий Снегирев, сопредседатель общественной организации "Права справа".

Украина уступает России, показывает, что ею можно играть.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Президенты меняются, а Россия - нет. Эксперт рассказал, почему закрыли КПВВ

"Смешная позиция Арестовича, который рассказывает о том, что боевики стесняются открывать КПВВ. Говорит, что люди поедут и увидят, какие пункты там, а какие у нас. Хочу напомнить ему, что все эти годы именно Украина выплачивает жителям оккупированных территорий пенсии и оформляет документы. Поэтому мы и вынуждены открывать эти ЦНАП, которые стоят миллионы гривен", - говорит эксперт.

Украинская делегация в Трехсторонней контактной группе по урегулированию мира на Донбассе обратилась к российской стороне с предложением созвать внеочередное заседание. Темы, которые планируют обсудить - разблокирования работы КПВВ и обмен пленными.