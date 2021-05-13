Вражеский снайпер убил украинского военного

На Донбассе от выстрела снайпера погиб украинский военный.
Об этом сообщил пресс-центр оперативно-тактической группы Восток.
"В результате вражеского снайперского огня военнослужащий из Операции объединенных сил получил несовместимое с жизнью ранения", - говорится в сообщении.
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На месте происшествия работают представители военной части и рабочей группы Вооруженных сил Украины.
"Действия российских оккупантов подтверждают, что враг специально нарушает режим прекращения огня и не хочет придерживаться существующих соглашений", - говорится в заявлении.
Командование выражает соболезнования родным и близким погибшего.
В Мариуполе Донецкой области на территории заброшенного завода Азовмаш обнаружили незаконный склад оружия. Схрон нашли оперативники управления стратегических расследований в Донецкой области Нацполиции совместно с Департаментом военной контрразведки СБУ.
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