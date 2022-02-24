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четверг, 24 февраля 2022 18:57

Враг отступил с потерями. Счастье контролирует ВСУ – ООС

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Враг отступил с потерями. Счастье контролирует ВСУ – ООС
Вооруженные силы Украины - мужественно сопротивляются российскому врагу. Фото: пресс-служба Генерального штаба ВСУ

По состоянию на 18.00 24 февраля со стороны вооруженных сил Российской Федерации продолжаются обстрелы вдоль всей линии столкновения в Донецкой и Луганской областях Украины.

Населённый пункт Счастья находится под контролем украинских защитников, сообщил пресс-центр операции Объединенных сил.

"Объединенные силы уверенно удерживают собственные позиции и дают достойный отпор захватчикам. Сохраняйте спокойствие и верьте в украинских защитников", - подчеркнули в штабе.

Враг пытался прорваться в населенный пункт Пищевик. Попытка завершилась неудачей.

"Враг отступил с потерями. Украинские военнослужащие уничтожили четыре танка противника", - отметили в ООС.

По состоянию на 17.00 враг продолжает агрессивные действия по всей линии общей границы Украины.

С аэродромов Беларуси проводит демонстрационные мероприятия вдоль северной части границы Украины, отчитывается Генштаб ВСУ.

"В Северском районе противника остановили на реке Уж в Великой Осняцкой и Ровенской областях, шло танковое сражение. Подразделения первой отдельной танковой бригады ВСУ остановили колонны бронетехники противника под Батурином и на окраине Чернигова. Противник попытался посадить тактическую посадку вдоль Киевского. 52 и Ми-8 РФ приземлились на аэродроме Гостомель. Идет бой", - говорится в сообщении.

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Национальная гвардия Украины начала бой под городом Припять.

"Противник совершил тактическую посадку в Бессарабском и Таврическом оперативных районах. После неудачной попытки приземления и неудачного ракетного удара вражеский ракетный крейсер Москва начал обстрел острова Змеиный", - говорится в сообщении.

Смешанная колонна транспортных средств к 300 единицам приблизилась к населенному пункту Конотоп. В бой вступили механизированные подразделения ВСУ. В районах Гремяча и Кролевец остановлено войско противника.

В Донецком оперативном районе защитники Украины восстановили позицию по всей линии столкновения. Бои идут в направлении Мариуполя.

Силы группы войск "Юг" организовали оборону Мелитополя и провели оборонительную операцию на границе населенных пунктов Абрикосовка, Рыково, Азов.

Президент России Владимир Путин около 4:00 24 февраля развязал полномасштабную войну России против Украины. В разных городах нашего государства раздаются взрывы. Враг атаковал пограничные подразделения, пограничные наряды и пункты пропуска. Атаки происходят с применением артиллерии, тяжелой техники и стрелкового оружия.

По всей Украине ввели военное положение, в ряде городов - комендатский час.

Более 40 украинских военных погибли, оказывая сопротивление российскому врагу. Есть погибшие среди гражданского населения, в частности дети.

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Дата
24
февраля

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