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среда, 27 октября 2021 18:12

Враг не прекращает обстрелы на Донбассе, погиб украинский воин

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Враг не прекращает обстрелы на Донбассе, погиб украинский воин
Командование и личный состав Объединенных сил выражает искренние соболезнование родным и близким героя, погибшего за Украину. Фото: novynarnia.com

Российский оккупант на Донбассе девять раз нарушал режим прекращения огня за эти сутки. От обстрелов погиб украинский военный.

Об этом сообщил штаб Операции объединенных сил.

Вблизи села Гранитное в Донецкой области оккупанты дважды стреляли из артиллерии калибра 122 мм и минометов калибра 120 мм.

В направлении поселка Луганское враг дважды вел огонь, используя гранатометы разных систем и крупнокалиберные пулеметы.

Возле поселка Новотошковское в Донецкой области противник открывал огонь из стрелкового оружия.

В сторону поселка Новолуганское оккупанты применили ручные противотанковые гранатометы.

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В районе Лебединского обстрелы вели из гранатометов разных систем и стрелкового оружия.

Недалеко от Широкино враг открывал огонь из станковых противотанковых гранатометов.

"В результате вражеских действий один военнослужащий получил ранение, несовместимое с жизнью. Командование и личный состав Объединенных сил выражает искренние соболезнования родным и близким героя, погибшего за Украину.

На вражеские вооруженные провокации наши защитники открывали ответный огонь и подавили огневые точки противника, не применяя запрещенное Минскими договоренностями вооружение", - сообщили в штабе.

26 октября в результате артиллерийских обстрелов со стороны врага на Донбассе погиб сержант Георгий Халиков.

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Дата
27
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