Враг дважды атаковал село на Луганщине

За прошедшие сутки, 13 июня, российские вооруженные формирования на Донбассе дважды обстреляли позиции украинских военных.

Целились из станковых противотанковых, ручных противотанковых, подствольных гранатометов и стрелкового оружия в районе Новотошковского, сообщили в ООС.

Сегодня утром оккупанты снова били по Новотошковском с подствольных гранатометов и стрелкового оружия.

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"Боевых потерь вследствие вражеских обстрелов среди наших воинов нет. На атаки российско-оккупационных войск украинские защитники открывали огонь", - отчитываются в штабе.

Оккупанты блокируют КПВВ на Донбассе. С семи открытых КПВВ полноценно работает только в Станице Луганской. Пассажиропоток там по сравнению с прошлой неделей увеличился на 15%. За неделю временно на оккупированную территорию Украины прошло 6684 человека, а на контролируемую территорию - 7321 человек.

Напротив КПВВ "Новотроицкое" оккупанты разблокируют движение, только для отдельных граждан в понедельник и пятницу. За последние дни там линию разграничения пересекли 305 человек и 47 транспортных средств ко временно оккупированной части Донбасса. 436 человек и 70 транспортных средств проехали на подконтрольную украинской власти территорию.