Враг дважды атаковал село на Луганщине

 
Ексклюзивы
1/5
В силовые структуры Беларуси берут склонных к садизму
В силовые структуры Беларуси берут склонных к садизму
Просмотров: 333
Если в социуме - говно, то так и поем"
Если в социуме - говно, то так и поем"
Просмотров: 306
Кремль берет Лукашенко под контроль, чтобы не рыпался на Запад
Кремль берет Лукашенко под контроль, чтобы не рыпался на Запад
Просмотров: 549
Бунт в КСУ: чего от Зеленского хотят судьи
Бунт в КСУ: чего от Зеленского хотят судьи
6 Просмотров: 1188
Вино Саакашвили и коровы Ляшко: как украинские политики начали лето
Вино Саакашвили и коровы Ляшко: как украинские политики начали лето
Просмотров: 1368
Вытолкнули Притулу, коалиция со "слугами": нардеп рассказал о ситуации в "Голосе"
Вытолкнули Притулу, коалиция со "слугами": нардеп рассказал о ситуации в "Голосе"
Просмотров: 711
Украину неделю будут заливать дожди. Где больше всего
Украину неделю будут заливать дожди. Где больше всего
Просмотров: 1521
Показали иконы на ящиках, в которых "хранили смерть"
Показали иконы на ящиках, в которых "хранили смерть"
Просмотров: 1089
Коронавирус вернется. Назвали даты
Коронавирус вернется. Назвали даты
Просмотров: 1917
Что происходит с ценами на бензин и дизтопливо
Что происходит с ценами на бензин и дизтопливо
Просмотров: 567
Фото
Все фото
6
3
21
15
16
От боевиков освободили украинский город
От боевиков освободили украинский город
Собирал информацию и хотел устраивать диверсии - СБУ задержала завербованного военного
Собирал информацию и хотел устраивать диверсии - СБУ задержала завербованного военного
Показали иконы на ящиках, в которых &quot;хранили смерть&quot;
Показали иконы на ящиках, в которых "хранили смерть"
Зеленский съездил на передовую
Зеленский съездил на передовую
&quot;Силы спецопераций - первая любовь. Как Metallica&quot; - как Riffmaster стал военным
"Силы спецопераций - первая любовь. Как Metallica" - как Riffmaster стал военным
Видео
Все видео
Сутки на Донбассе прошла беспокойно
Сутки на Донбассе прошла беспокойно
Куратор батальона "Кривбасс" в "Праве на власть" несколько раз сманипулировал по поводу войны на Донбассе: фактчекинг
Куратор батальона "Кривбасс" в "Праве на власть" несколько раз сманипулировал по поводу войны на Донбассе: фактчекинг
Российские оккупанты били из гранатометов и пулеметов
Российские оккупанты били из гранатометов и пулеметов
Начались бои за Луганский аэропорт
Начались бои за Луганский аэропорт
Оккупанты атаковали ВСУ
Оккупанты атаковали ВСУ
Интервью
1/5
"Дома пишу список покупок. Собираю лотки и мешочки" - как жить без пластиковых пакетов
"Дома пишу список покупок. Собираю лотки и мешочки" - как жить без пластиковых пакетов
1 Просмотров: 684
Зеленский оказался под олигархами
Зеленский оказался под олигархами
Просмотров: 486
Что станет для власти Зеленського политическим самоубиством
Что станет для власти Зеленського политическим самоубиством
Просмотров: 396
Украина может обеспечить себя собственным бензином: что нужно для этого
Украина может обеспечить себя собственным бензином: что нужно для этого
Просмотров: 2691
Спрятать Коломойского, удержать рейтинги - експерт о законе Зеленского
Спрятать Коломойского, удержать рейтинги - експерт о законе Зеленского
Просмотров: 630
Колонка
Павло Вольвач
Павло Вольвач
11 июня 2021
1 Просмотров: 972
Рапсодія розпаду
Україна має неминуче розпастися, розлетітися на клоччя. Занадто бо вона різна. Слобожанщина, скажімо, це щось одне, а Галичина – зовсім інше. ...
понедельник, 14 июня 2021 07:23

Враг дважды атаковал село на Луганщине

  Комментировать
Враг дважды атаковал село на Луганщине
На атаки российско-оккупационных войск украинские защитники открывали огонь. Фото: facebook.com/pressjfo.news

За прошедшие сутки, 13 июня, российские вооруженные формирования на Донбассе дважды обстреляли позиции украинских военных.

Целились из станковых противотанковых, ручных противотанковых, подствольных гранатометов и стрелкового оружия в районе Новотошковского, сообщили в ООС.

Сегодня утром оккупанты снова били по Новотошковском с подствольных гранатометов и стрелкового оружия.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Сутки на Донбассе: полицейские раскрыли 25 преступлений

"Боевых потерь вследствие вражеских обстрелов среди наших воинов нет. На атаки российско-оккупационных войск украинские защитники открывали огонь", - отчитываются в штабе.

Оккупанты блокируют КПВВ на Донбассе. С семи открытых КПВВ полноценно работает только в Станице Луганской. Пассажиропоток там по сравнению с прошлой неделей увеличился на 15%. За неделю временно на оккупированную территорию Украины прошло 6684 человека, а на контролируемую территорию - 7321 человек.

Напротив КПВВ "Новотроицкое" оккупанты разблокируют движение, только для отдельных граждан в понедельник и пятницу. За последние дни там линию разграничения пересекли 305 человек и 47 транспортных средств ко временно оккупированной части Донбасса. 436 человек и 70 транспортных средств проехали на подконтрольную украинской власти территорию.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Враг дважды атаковал село на Луганщине». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
14
июня

Шенгенское соглашение подписали посреди реки на границе трех стран

Военный порт возвели из руин древнего Херсонеса

Первый компьютер весил 13 тонн

Самое читаемое
Меркель разобраться с делом политзаключенного Романа Протасевича
Меркель разобраться с делом политзаключенного Романа Протасевича Просмотров: 9918
Руководитель штаба морской охраны бежал в Россию - СМИ
Руководитель штаба морской охраны бежал в Россию - СМИ Просмотров: 8955
Львовские батяры устроили ретро-велопарад - фото
Львовские батяры устроили ретро-велопарад - фото
26
 Просмотров: 4581
Гороскоп на вторую половину июня: астролог шокировала прогнозом
Гороскоп на вторую половину июня: астролог шокировала прогнозом
 Просмотров: 3852
В голове не укладывается: кит выплюнул живого человека
В голове не укладывается: кит выплюнул живого человека Просмотров: 3609
Донбасс
Сообщили последние новости с передовой
Сообщили последние новости с передовой Просмотров: 189
Зеленский поздравил с освобождением города от оккупантов
Зеленский поздравил с освобождением города от оккупантов Просмотров: 270
От боевиков освободили украинский город
От боевиков освободили украинский город
6
 Просмотров: 2187
Сутки на Донбассе: полицейские раскрыли 25 преступлений
Сутки на Донбассе: полицейские раскрыли 25 преступлений Просмотров: 108
Сутки на Донбассе прошла беспокойно
Сутки на Донбассе прошла беспокойно
 Просмотров: 108
Больше всего комментируют
6
Бунт в КСУ: чего от Зеленского хотят судьи
5
Сколько Зеленский будет платить преподавателям в Президентском университете
2
Куратор батальона "Кривбасс" в "Праве на власть" несколько раз сманипулировал по поводу войны на Донбассе: фактчекинг
2
Скандал на Евро-2020: Украину представили под флагом РФ
1
"Бедные и от того все проблемы" - каким будет место Украины в мире за 5 лет
Голосов: 11186
Голосование Возможен ли мир на Донбассе за "формуле Штайнмайера" (выборы + отвода войск + амнистия боевиков + особый статус Донбасса)?
  • Так, пора заканчивать войну любыми способами
  • Нет, мир будет только после победы
  • Нужно дальше проводить переговоры и привлечь к ним США
  • Война в Украине закончится только после возвращения Крыма
  • Ваш вариант (в комментариях)
Просмотреть