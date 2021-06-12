Только один КПВВ на Донбассе работает корректно

Пункт пропуска работает в Станице Луганской. Фото: "Слово и дело"

Оккупанты блокируют КПВВ на Донбассе.

Напротив КПВВ "Новотроицкое" оккупанты разблокируют движение, только для отдельных граждан в понедельник и пятницу. За последние дни там линию разграничения пересекли 305 человек и 47 транспортных средств ко временно оккупированной части Донбасса. 436 человек и 70 транспортных средств проехали на подконтрольную украинской власти территорию, сообщили в штабе штаба ООС.

С семи открытых КПВВ полноценно работает только в Станице Луганской. Пассажиропоток там по сравнению с прошлой неделей увеличился на 15%. За неделю временно на оккупированную территорию Украины прошло 6684 человека, а на контролируемую территорию - 7321 человек.

Наемники не допустили на временно оккупированную территорию Украины 30 человек. Пограничники обеспечили их возвращение на контролируемую территорию.

Пограничники обнаружили 5 человек с поддельными документами.

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Через КПВВ "Новотроицкое" и "Счастье" проехало 6 грузовых автомобилей с гуманитарным грузом. Доставили строительные материалы, медицинское оборудование и товары медицинского назначения.

Члена танкового батальона и бухгалтершу охранной фирмы так называемой ДНР задержали украинские пограничники при попытке попасть на подконтрольную Украины территорию со стороны Российской Федерации. Об этом рассказали в пресс-службе МВД Украины и отделе коммуникации СБУ.