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пятница, 11 февраля 2022 10:34

Враг доберется в Киев за 48 часов: разведка США рассекретила сценарии нападения РФ

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Враг доберется в Киев за 48 часов: разведка США рассекретила сценарии нападения РФ
Ситуация на украинской границе до сих пор тревожная. Россия продолжает взимать войска. Фото: facebook.com/mod.mil.rus

Россия продолжает стягивать войска к границам Украины, а сценарий нападения может предусматривать захват около половины украинского вооружения к востоку от Днепра.

Об этом пишет Sky News со ссылкой на данные американской разведки.

Страна-агрессор привлекла уже около 100 из 168 батальонно-тактических групп своих вооруженных сил. В каждой по 800-900 военнослужащих, но их количество растет каждый день.

Также есть данные о привлечении российской стороной сил и средств спецназа. В составе каждой из таких групп до 250-300 бойцов.

По информации разведки США, два наиболее масштабных сценария вторжения предполагают одновременную атаку с нескольких сторон - манёвр "движение клешней" или "двойной охват".

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Россия может захватить большую часть украинской территории к востоку от реки Днепр, включающей около половины украинских вооруженных сил. Среди них и боеспособные подразделения. Российские танки и механизированные подразделения могут пересечь границу с Россией и двинуться в сторону Полтавы и Харькова.

Издание утверждает, что в таком случае военные РФ могут добраться до Киева в течение 48 ч.

Нападение может начаться ночью с серии артиллерийских ударов, баллистических ракет средней дальности и бомбардировщиков по складам боеприпасов, радиолокационным станциям, самолетам, системам ПВО и другим важным украинским военным объектам. Также есть возможность кибер- и радиоэлектронных атак для перекрытия линии связи между украинскими военными, добавили в материале.

С осени прошлого года в СМИ стали появляться сообщения со ссылкой на разведку о концентрации российских войск на границе с Украиной. США и другие страны Запада предположили, что Москва готовит военное вторжение. Кремль эти заявления отвергает. В то же время, требует от США и НАТО "гарантий безопасности", в частности, не расширять Альянс на восток. Представители Запада заявляли, что на уступки по принципиальным вопросам не пойдут.

Тем временем компания Maxar показала новые спутниковые фото наращивания российских войск у украинских границ. Скопление происходит в оккупированном Крыму, Беларуси и западе России.

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Дата
11
февраля

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