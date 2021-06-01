Враг атаковал украинские позиции

Украинские военнослужащие контролируют ситуацию в районе проведения операции Объединенных сил. Фото: facebook.com/pressjfo.news

За прошедшие сутки, 31 мая, зафиксировали 10 нарушений режима прекращения огня со стороны российско-оккупационных войск.

Боевых потерь среди украинских защитников нет, сообщили в штабе ООС.

"Вблизи Зайцевого российские наемники осуществили дистанционное минирование из ручных противотанковых гранатометов минами ПОМ-2. Также зафиксировали пролет вражеского БПЛА в направлении Санжаровки с пересечением линии разграничения. Аппарат вовремя подавили средствами РЭБ. Неподалеку Авдеевки противник применил в направлении позиций наших защитников автоматические станковые гранатометы, а у Майорска – ручные противотанковые гранатометы и крупнокалиберные пулеметы", - говорится в сообщении.

Враг также стрелял из минометов 120-го и 82-го калибров, вооружения боевых машин пехоты, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов, противотанковых орудий и стрелкового оружия. Под огонь попали Водяное, Шумы, Золотое и Гнутово.

По состоянию на утро, 1 июня, нарушений режима прекращения огня не фиксировали.

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Мирное население по обе стороны от линии соприкосновения на Донбассе погибает преимущественно из-за срабатывания боеприпасов. В частности, в Донецкой области жертвами стали 12 человек в подконтрольных Киеву районах и 19 - в неподконтрольных; в Луганской - девять человек в подконтрольных районах и 36 - в неподконтрольных.