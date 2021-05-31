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понедельник, 31 мая 2021 11:04

У Зеленского назвали условие проведения референдума по Донбассу

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У Зеленского назвали условие проведения референдума по Донбассу
Вопрос Донбасса не станет одной из первых тем для всенародного голосования. Фото: Reuters

Ситуацию на Донбассе вынесут на всеукраинский референдум лишь при условии, что этого потребуют переговоры по ОРДЛО.

Это также не означает, что вопрос Донбасса станет одной из первых тем для всенародного голосования, заявил советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк, пишет "РБК-Украина".

"Украина делает все возможное для того, чтобы найти такой дипломатический путь, который обеспечит настоящий длительный мир. Если одним из этапов на этом пути может стать референдум, то нужно учитывать те предохранители, которые уже зафиксированы в принятом законе", - сказал он.

Подоляк добавил, что любого решения или вопроса на референдум в нарушение Конституции "быть не может даже гипотетически".

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20 мая президент Владимир Зеленский дал пресс-конференцию, посвященную двум годам его президентства. Он заявил, что ситуация на Донбассе - самый главный вопрос для Украины, который можно вынести на рассмотрение общественности, то есть на всеукраинский референдум.

Закон "О всеукраинском референдуме" президент подписал 8 апреля 2021 года. Закон предусматривает, что граждане смогут на референдуме решать ряд вопросов. В частности, предметом всеукраинского референдума может быть утверждение закона о внесении некоторых изменений в Конституцию и вопросы общегосударственного значения.

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