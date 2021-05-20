Судьбу Донбасса могут решить на всеукраинском референдуме

Закон "О всеукраинском референдуме" президент подписал 8 апреля 2021 года. Фото: pinterest.com

На всеукраинский референдум могут вынести ситуацию на Донбассе.

Это главный вопрос для Украины, который можно вынести на суд общества, заявил президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции ко второй годовщине его инаугурации.

"О государственном референдуме. Считаю, это должно быть главным вопросом сегодня - ситуация на Донбассе. Я уверен, что через некоторое время (потому что у нас несколько планов: А, В, С, о прекращении войны и возвращения наших временно оккупированных территорий и людей) мы представим на суд общественности именно референдум с такой тематикой. Это один из планов, если не сработает другой", - сказал Зеленский

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Закон "О всеукраинском референдуме" президент подписал 8 апреля 2021 года. Закон предусматривает, что граждане смогут на референдуме решать ряд вопросов. В частности, предметом всеукраинского референдума может быть утверждение закона о внесении некоторых изменений в Конституцию и вопросы общегосударственного значения.

20 мая президент Украины Владимир Зеленский дает пресс-конференцию, посвященную двум годам его президентства. Она проходит на госпредприятии "Антонов". На вопрос журналистов Зеленский будет отвечать в течение нескольких часов.