Впервые за 5 лет: в Станицу Луганскую приедет делегация Кабмина

Завтрашний визит делегации Кабмина в Станицу Луганскую будет первым за последние 5 лет. ФОТО: dn.depo.ua

2 июля делегация Кабинета министров посетит Станицу Луганскую.

Об этом рассказала первый заместитель председателя Верховной Рады Ирина Геращенко, сообщает издание Укринформ.

"Завтра впервые за 5 лет украинское правительство посетит Станицу Луганскую, где развели войска, о чем действительно были договоренности, согласно рамкам Минской группы", — отметила Геращенко.

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Во время поездки чиновники смогут пообщаться с гражданами, которые пересекают контрольный пункт въезда-выезда в зоне проведения ООС. По словам Геращенко, это позволит убедиться, что люди из оккупированных территорий хорошо знают и понимают украинский язык.

"Удивлена и шокирована заявлениями Офиса президента, что с Донбассом надо разговаривать только на русском. Наоборот, нам кажется, что интеграция Донбасса, в том числе в гуманитарное пространство, очень нуждается так же в уважении к украинскому языку", — заявила Геращенко.

Она считает, после поездки в Станицу Луганскую делегация сможет изменить представление команды президента насчет уровня владения украинским языком жителями оккупированных территорий.

Оккупационные войска России отошли от пешеходного моста у Станицы Луганской. На том завершили первый этап разведения войск. Это подтвердила специальная мониторинговая миссия ОБСЕ.