Быстрых решений присоединения в стиле "быстро-быстро к весне" быть не может, считает Виктор Андросов

Быстро вернуть оккупированные территории Донецкой и Луганской областей не получится. Это долгая история. Необходимо учитывать отношение местных жителей к Украине в целом.

Об этом Gazeta.ua рассказал исполнительный директор Украинского института будущего Виктор Андрусив, комментируя недавно проведенное исследование Украинского института будущего и "Зеркала недели. Украина" с помощью компании "Нью Ими дж Маркетинг Групп" среди жителей оккупированных территорий.

"Ключевой вывод очень простой: возвращение оккупированных территорий длительная история. Быстрых решений присоединения в стиле" быстро-быстро к весне "быть не может. Надо учитывать отношение к Украине на захваченной части Донбасса и думать как это изменить", - сказал Андрусив.

В украинской политике эта информация отрезвит тех, кто строит стратегии достижению мира. В этом была задача этой информации. По нашему убеждению, данным можно полностью доверять.

От опроса не может быть никаких последствий - ни положительных, ни отрицательных. Может измениться только политика мирного реинтеграции. Игнорировать эти данные нельзя. Никто не принимал во внимание настроения на оккупированных территориях. Теперь придется ставить вопрос: что на самом деле думают все эти люди?

"Надеемся на международной арене тоже произойдет отрезвление. Не будут пытаться быстро "втюхать" Украина Донбасс, забыть все и снять санкции из России. Это лишь усилит Украины на международной арене", - резюмировал директор института будущего.

Более 170 000 жителей Донецкой и Луганской областей Украины получили российские паспорта в Ростовской области.