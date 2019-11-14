Более 170 000 жителей Донбасса получили российские паспорта - губернатор

Дончане получили 170 000 российских паспортов. Фото: Обозреватель

Более 170 тысяч жителей Донецкой и Луганской областей Украины получили российские паспорта в Ростовской области.

Выдача паспортов не сказалась на рынке труда региона, в настоящее время в базах данных центров занятости зарегистрирована 51 тысяча вакансий в различных областях, рассказал глава области Василий Голубев на телеканале "Дон 24".

Губернатор отметил повышение нагрузки на дошкольные и школьные учреждения в 2015 году, однако сказал, что впоследствии ситуация нормализовалась.

Голубев заявил, что часть людей, получивших российские документы, вернулась обратно в Донецкую и Луганскую области.

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Центры упрощенной выдачи российских паспортов для жителей Донбасса открылись в Ростовской области полгода назад.