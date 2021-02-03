Возле Шумов российский снайпер убил воина ВСУ

Обстановка в районе проведения операции Объединенных сил контролируемая украинским воинами. Фото: facebook.com/pressjfo.news

За прошедшие сутки, 2 февраля, в районе проведения операции Объединенных сил было зафиксировано 8 нарушений режима прекращения огня.

Вблизи Южного вооруженные формирования Российской Федерации открывали огонь из минометов 120-го калибра, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Неподалеку Шумов российско-оккупационные войска вели в сторону украинских позиций прицельный снайперский огонь. Вследствие выстрела снайпера получил тяжелое ранение военнослужащий Вооруженных сил Украины. Защитнику была оказана медицинская помощь, но спасти его не удалось, сообщили в штабе ООС.

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У Крымского оккупанты открывали огонь из подствольного гранатомета, а вблизи Зайцевого - с автоматических станковых гранатометов и стрелкового оружия. Неподалеку Павлополя - с автоматического станкового и станкового противотанкового гранатометов, а неподалеку Водяного, что на Приазовье, защитники заметили работу вражеского снайпера.

"Неподалеку Авдеевки было зафиксировано пролет БПЛА противника с пересечением линии разграничения, который сбросил два выстрела ВОГ-17 неподалеку позиций Объединенных сил. Умелыми действиями наших воинов, беспилотник врага был ликвидирован средствами радиоэлектронной борьбы", - рассказали в штабе.

С начала суток, 3 февраля, нарушений режима прекращения огня не зафиксировано.

С вечера 29 до вечера 31 января наблюдатели зафиксировали 88 нарушений режима прекращения огня. В Донецкой области в 3 раза больше, чем на Луганщине.