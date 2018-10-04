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суббота, 06 октября 2018 18:29

Воздушным силам ВСУ отремонтировали еще один транспортник Ил-76

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Николаевский авиаремонтный завод "НАРП" отремонтировал военно-транспортный самолет Ил-76МД Воздушных сил ВСУ.

Договор на проведение контрольно-восстановительного ремонта самолета был подписан 21 ноября 2017-го. Стоимость ремонтных работ составила 48,3 млн грн, сообщает специализированный сайт Military Aviation.

Автор: Military Aviation
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Новый Ил-76МД Воздушных сил ВСУ. Предназначен для транспортировки грузов может виктористовуватись для десантирования бойцов ДШВ

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С 2014 года это уже второй Ил-76МД, который прошел ремонт на "НАРП" и получил серый камуфляж.

Ил-76 (по кодификацией НАТО: англ. Candid - "Искренний") - советский тяжелый военно-транспортный самолет, разработанный ОКБ Ильюшина. Предназначен для транспортировки и десантирования личного состава, техники и грузов различного назначения. Является первым в истории СССР военно-транспортным самолетом с турбореактивными двигателями.

На Одесском авиационном заводе подготовили для передачи в армию учебно-боевой самолет L-39M1. 27 сентября он прошел первый испытательный полет.

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