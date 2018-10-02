Десантура, корабли, авиация: показали самые масштабные учения ВСУ

Николаевская десантура приняла участие в масштабных учениях "Казацкая воля - 2018".

Тренировки проводились на острове Тендровская коса. Отработали задачи вместе с подразделениями ВВС и ВМС. Об этом сообщило командование десантно-штурмовой войск Вооруженных Сил Украины.

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"Привлекались самолеты штурмовой и военно-транспортной авиации, подразделения армейской авиации и непосредственно военнослужащие подразделений части", - говорится в сообщении.

Учения начались с высадки на побережье острова воздушного десанта с самолетов Ан-26.

"После ударов авиации и артиллерии десантники заняли выгодную участок морского побережья, удерживали ее и обеспечили высадку морского десанта с бронетехникой. С борта десантного корабля вышли военные вездеходы "Humvee" и совместно с десантниками начали десантно-штурмовые действия", - указывается.

Боевой задачей перед десантом и экипажами машин - нанести огневого поражения "противнику" и очистить плацдарм, не допустить высадки десанта.

"Десантно-штурмовые войска по своей сути являются универсальными всегда готовы к выполнению любых задач, поставит перед ними военное руководство", - подчеркнул командующий ДШВ ВС Украины генерал-лейтенант Михаил Забродский.

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Отмечается, что учения "КАЗАЦКАЯ ВОЛЯ - 2018" стали самыми масштабными за всю историю Вооруженных Сил Украины. Военные части перебрасывались с Запада на Восток, с Севера на Юг, выполняя в различных регионах разноплановые задачи.

"Бригада армейской авиации после летных тактических учений на Ровенском полигоне, уже на следующие сутки взрывала подразделения десантно-штурмовой войск в горах на территории Закарпатья, а через сутки, осуществив перебазирования, поддерживала Десантно-штурмовые войска на юге", - добавили в пресс-службе.

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