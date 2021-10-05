Восемь лет войны на Донбассе: омбудсмен озвучила потери

На востоке Украины за время оккупации РФ погибли почти 14 тыс. человек. Фото: УНИАН

За восемь лет оккупации Россией территорий на Востоке Украины погибли почти 14 тыс. украинцев.

Об этом заявила уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова.

"Из-за нарушения права на жизнь и безопасность на Востоке Украины погибло почти 14 тысяч граждан Украины. Среди них четыре тысячи гражданских лиц, в том числе 152 ребенка. 34 тысячи ранены. Это продолжается каждый день", - сообщила Денисова в Facebook.

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Омбудсмен добавила, что по политическим и религиозным обвинениями 121 гражданин Украины находится в тюрьмах оккупированного Крыма и России. В частности, 86 крымских татар. 71 человека уже осудили на длительные сроки.

"В незаконном заключении на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей находится 296 граждан Украины. Из них - 252 гражданских лица, в том числе четыре волонтера и 44 военнослужащих", - добавила Денисова.

Восьмой год продолжается агрессия РФ против Украины. В 2014-м российский оккупант захватил Крым. Также российская армия захватила районы Донецкой и Луганской областей. Там действуют российские оккупационные администрации. С начала российской агрессии на Донбассе во время боевой обстановки погибли 2694 украинских военнослужащих, получили ранения 10 237, сообщали Вооруженные силы Украины в мае 2021-го. В августе этого года на Донбассе погибли девять украинских бойцов - больше всего за последние два года, когда объявили всеобъемлющее перемирие в зоне Операции объединенных сил. Ранения получили 28 бойцов. В сентябре 2021-го на Донбассе погибли семь воинов.