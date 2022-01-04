Вооруженные украинские разведчики окружили админграницу с оккупированным Крымом

Фото: facebook.com/JointForcesCommandAFU

Украинские разведчики проводят тренировки по стрельбе на близком расстоянии вблизи административной границы с оккупированным Россией Крымом.

Об этом сообщила пресс-служба командования Объединенных сил Вооруженных сил Украины в Facebook.

По легенде, дорога не исследована, поэтому продвигаются бойцы максимально осторожно.

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"После выдвижения на рубеж, открытия огня, бойцы передвигаются на поле боя разными способами, взаимно прикрывая друг друга. Такой метод позволяет вести прицельный огонь из разных положений и одновременно вести разведку противника и местности", - говорится в сообщении.

Также военные-разведчики отработали налет как ведение ближнего боя.

"Налет - это способ ведения разведки с целью внезапного нападения на объект для захвата документов и образцов вооружения", - объяснили в ведомстве и добавили, что каждый военный в составе боевых групп должен обладать навыками совершения налета.

В 2022 году 167 военнослужащих и работников ВСУ направят в 13 стран для обучения в военных учебных заведениях. Отбор кандидатов, отвечающих требованиям, будет продолжаться до 28 января.