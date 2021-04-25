Вооруженные формирования России за минувшие сутки девять раз открывали огонь

В поселке Дружба, на окраине Торецкая, 22 апреля российско-оккупационные войска двумя ракетами противотанкового комплекса попали в ограждение и частный дом. Стреляли со стороны Горловки / Штаб ООС

За прошедшие сутки, 24 апреля, в районе проведения операции Объединенных сил зафиксировано девять нарушений режима прекращения огня.

Неподалеку Водяного вооруженные формирования России открывали огонь из минометов 120-го и 82-го калибров, гранатометов и стрелкового оружия. В пригороде Песков российско-оккупационные войска обстреляли позиции украинских защитников с подствольных гранатометов и стрелкового оружия. Вблизи Новгородского, Лебединского и Троицкого оккупанты вели огонь из ручных и станковых противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Об этом сообщает штаб ООС.

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О действиях вооруженных формирований России Украина сообщила представителям ОБСЕ. Боевых потерь среди наших защитников нет.

По состоянию на 7 утра, 25 апреля, зафиксировано одно нарушение режима прекращения огня. У Песков враг применил ручные противотанковые гранатометы и стрелковое оружие.

Украинские военные в дальнейшем контролируют ситуацию в районе проведения ООС и соблюдают режим прекращения огня.