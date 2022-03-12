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суббота, 12 марта 2022 13:47

Спецтема: Война России против Украины

"Волновахи больше не существует. Бои идут только за территорию" - глава Донецкой ОГА

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Город Волноваха в Донецкой области практически полностью разбомбили российские армейцы. Большую часть населения эвакуировали.

Об этом 12 марта заявил глава Донецкой областной Военной администрации Павел Кириленко.

По его словам, Волновахский район к полномасштабному вторжению РФ насчитывал более 100 тысяч населения.

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"Теперь Волновахи с ее инфраструктурой как такого города уже не существует. Бои уходят за территорию, чтобы не дать врагу сомкнуть кольцо и достичь тактических и стратегических планов", - сказал он.

Автор: vsia_pravda
  Разбомбленная школа в Волновахе
Разбомбленная школа в Волновахе
Автор: vsia_pravda
  Разбомбленная больница в Волновахе
Разбомбленная больница в Волновахе

24 февраля в 4:00 утра Россия напала на Украину. Российские войска атаковали государственную границу Украины с севера, востока и Крыма. Бои и атаки ведутся почти по всему периметру государственной границы и во многих городах.

Верховная Рада ввела на территории Украины военное положение. Президент Владимир Зеленский отдал приказ ВСУ наносить максимальные потери российским захватчикам.

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