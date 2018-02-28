Волкер рассказал о планах Москвы относительно Донбасса

РФ не будет предпринимать никаких шагов относительно Донбасса до выборов. Фото: Прямий

Пока не закончатся президентские выборы в России, Кремль не будет осуществлять никаких шагов по Донбассу. Таким, образом, ожидается и эскалация конфликта на востоке Украины. Но несмотря на то, что ситуация в Украине более похожа на замороженный конфликт, в ней все же сохраняется горячая фаза противостояния.

Такое заявление сделал спецпредставитель Госдепартамента США по вопросам Украины Курт Волкер, передает Укринформ.

"Мы предложили, чтобы миротворческие силы под мандатом ООН вошли и заменили российские силы и сепаратистские формирования, создав в течение определенного времени безопасное пространство, где можно было бы провести местные выборы, где могла бы быть внедренной амнистия и где был бы предоставлен особый статус", - подчеркнул дипломат.

По его словам, после завершения этого процесса, согласно минским договоренностям, оккупированная территория Донбасса могла бы быть повернутой к Украине, однако, как заметил он, до сих пор не было ощутимых результатов.

"Мы продолжаем настаивать на этом около 7 месяцев, и должен сказать, что очень доволен нашей позицией, но я не доволен результатами, поскольку результатов нет", - добавил спецпредставитель Госдепа.

В то же время Волкер отметил, что ситуация в Украине более похожа на замороженный конфликт, однако в нем хранится горячая фаза противостояния.

"Основная проблема заключается в том, что Москва скептически относится к намерениям Вашингтона, в частности по ослаблению санкций, связанных с выполнением Минских соглашений. К тому же, если санкции и будут сняты, Украина и в дальнейшем будет двигаться в сторону Запада. Между тем непонятно, какой подход Москвы будет после кампании переизбрания президента РФ Владимира Путина. Но относительно ни одних действий, очевидно, не будут приниматься решения со стороны России, пока не будет результата выборов,"- убеждает он.

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Кроме того, Волкер выразил убеждение, что Кремль вряд ли пойдет на ексалацию вооруженного противостояния на Донбассе.

"Перспектива усиления конфликта является для России достаточно затратной, даже если говорить об асимметричной войне. Я просто не вижу такого развития. Украина является гораздо более устойчивой страной, чем кто-либо ожидал", - заявил спецпредставитель США.

Россия не готова вывести свои войска с Донбасса для ввода на оккупированные территории миротворческой миссии ООН. Об этом заявил спецпредставитель США по вопросам Украины Курт Волкер.