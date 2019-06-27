Волкер прокомментировал отход войск в Станице Луганской

Волкер верит, что Украина идет верным путем. ФОТО: Proect Contro

Спецпредставитель США по вопросам Украины Курт Волкер назвал "хорошим шагом" отвод сил украинских военных под наблюдением ОБСЕ на линии разграничения в Станице Луганской.

"Хороший шаг Украины в Станице Луганской. Теперь Россия обязана принять соответствующие меры для укрепления прекращения огня, включительно с выводом тяжелого вооружения и разоружением незаконных вооруженных формирований", - подчеркнул дипломат в Twitter.

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A good step by Ukraine at Stanystia-Luhanska. Now it's up to Russia to take reciprocal further steps to strengthen ceasefire including withdrawing heavy weapons and disarming illegal armed formations. https://t.co/vPSeT4p94s — Kurt Volker (@SpecRepUkraine) 26 июня 2019 г.

Спецпредставитель США по вопросам Украины Курт Уолкер призвал Россию прекратить ложь касательно сбивания пассажирского самолета рейса MH17 над Донбассом в 2014-м.