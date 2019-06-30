Войска с российской стороны были отведены - Кучма о Станице Луганской

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Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ в ближайшее время проведет проверку отвода военных из района Станицы Луганской с обеих сторон и представит окончательный вывод.

"По нашим предварительным данным, войска с российской стороны были отведены. Однако, СММ ОБСЕ должна подтвердить этот факт", - сказал представитель Украины в Трехсторонней контактной группе Леонид Кучма.

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Еще вчера руководитель Станично-Луганской администрации Юрий Золкин заявлял, что террористические формирования находились на своем блокпосту на мосту через Северский Донец.

26 июня штаб Операции объединенных сил сообщил, что в КПВВ "Станица Луганская" состоялся первый этап отвода украинских подразделений под наблюдением ОБСЕ. 27 июня противник завершил первый этап отвода своих сил и отошел от пешеходного моста.