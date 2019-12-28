Война в Украину попала в перечень главных конфликтов 2020 года

Война в Украину попала в список 10 главных конфликтов мира, за которыми нужно следить в 2020 году, - по версии американского издания Foreign Policy.
Американский политолог Роберт Малли, который был помощником бывшего президента США Барака Обамы, пишет, что с тех пор президентом Украины стал Владимир Зеленский, переговоры по конфликту оживились. Впрочем, это еще не значит, что ему удастся завершить конфликт.
Эксперт отметил достижения президента во время встречи в "нормандском формате". Условная "ничья" дает возможность Зеленскому для маневра.
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Следующая встреча "нормандской четверки" весной может быть успешной в исполнении Минских соглашений. А именно по амнистии, дальнейшему разведению сил, реинтеграции неподконтрольных правительству территорий.
Малли допускает, многое может пойти не по плану.
"Намерения прекращения огня и разведения сил могут не осуществиться, а боевые действия - обостриться. Зеленскому нужна Москва для компромисса, чтобы был шанс на мир. Однако Россия до сих пор не признает себя стороной конфликта и настаивает на прямых переговорах с сепаратистами. Мир на Донбассе принесет явные дивиденды для Украины и пользу для России: снятие санкций и бремени финансовой и военной поддержки сепаратистов. От западных союзников Зеленскому нужна вся помощь, которую он может получить", - говорится в статье.
Кроме Украины в список попали еще 9 конфликтов:
конфликт в Афганистане;
гражданская война в Йемене;
конфликт в Эфиопии;
конфликт в Буркина-Фасо;
гражданская война в Ливии;
конфликт США, Ирана и Израиля в Персидском заливе;
противостояние США и КНДР;
конфликт в Кашмире;
политический кризис в Венесуэле
Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко назвал первую встречу президентов Украины Владимира Зеленского и России Владимира Путина в контексте "нормандского саммита" "нащупывание позиций".
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