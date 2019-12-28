Война в Украину попала в перечень главных конфликтов 2020 года

21 декабря обстреляли жилые дома населенного пункта Золотое-4.

Война в Украину попала в список 10 главных конфликтов мира, за которыми нужно следить в 2020 году, - по версии американского издания Foreign Policy.

Американский политолог Роберт Малли, который был помощником бывшего президента США Барака Обамы, пишет, что с тех пор президентом Украины стал Владимир Зеленский, переговоры по конфликту оживились. Впрочем, это еще не значит, что ему удастся завершить конфликт.

Эксперт отметил достижения президента во время встречи в "нормандском формате". Условная "ничья" дает возможность Зеленскому для маневра.

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Следующая встреча "нормандской четверки" весной может быть успешной в исполнении Минских соглашений. А именно по амнистии, дальнейшему разведению сил, реинтеграции неподконтрольных правительству территорий.

Малли допускает, многое может пойти не по плану.

"Намерения прекращения огня и разведения сил могут не осуществиться, а боевые действия - обостриться. Зеленскому нужна Москва для компромисса, чтобы был шанс на мир. Однако Россия до сих пор не признает себя стороной конфликта и настаивает на прямых переговорах с сепаратистами. Мир на Донбассе принесет явные дивиденды для Украины и пользу для России: снятие санкций и бремени финансовой и военной поддержки сепаратистов. От западных союзников Зеленскому нужна вся помощь, которую он может получить", - говорится в статье.

Кроме Украины в список попали еще 9 конфликтов:

конфликт в Афганистане;

гражданская война в Йемене;

конфликт в Эфиопии;

конфликт в Буркина-Фасо;

гражданская война в Ливии;

конфликт США, Ирана и Израиля в Персидском заливе;

противостояние США и КНДР;

конфликт в Кашмире;

политический кризис в Венесуэле

Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко назвал первую встречу президентов Украины Владимира Зеленского и России Владимира Путина в контексте "нормандского саммита" "нащупывание позиций".