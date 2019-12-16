Пристайко о первой встрече Путина и Зеленского: Нащупывания позиций

"Мне показалось, что российская сторона осталась несколько разочарованной такой твердой принципиальной позицией Зеленского и его команды". EPA-EFE

Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко назвал первую встречу президентов Украины Владимира Зеленского и России Владимира Путина в контексте "нормандского саммита" "нащупыванием позиций".

Такую оценку он сделал в интервью УНИАН.

"Это была первая встреча во всех смыслах, включая нащупывания позиций".

"Путин и его советники считали (или, скажем, рекомендовали Путину), что новый президент Украины отличается от предшественника. Он новый по умолчанию. Это другой человек, и, наверное, они рассчитывали, что будет какая-то чрезмерная гибкость в решении принципиальных для нас вопросов . Но наши "красные линии" остаются. И они четкие".

"Россия находится только в процессе, чтобы понять "красные линии", которые Украина никогда не перейдет. Мы говорили о том, что Украина остается унитарным государством со своим признанным рубежом, которого мы должны достичь. Федерализация не рассматривается. Изменения в Конституцию только в том объеме, как мы описали, что децентрализация предоставляет особые права всем регионам, в том числе и тем регионам, которые находятся за пределами (линии соприкосновения - Gazeta.ua). Эти "красные линии" остались, и мне показалось, что российская сторона осталась несколько разочарованной такой твердой принципиальной позицией Зеленского и его команды".

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Атмосферу переговоров Пристайко назвал "намного лучше, чем раньше".

9 декабря в Париже состоялся саммит в "нормандском формате" с участием лидеров Украины, России, Франции и Германии.