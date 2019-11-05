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вторник, 05 ноября 2019 13:39

Война с Россией: украинцам посоветовали иметь тревожный чемодан
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Украинцам посоветовали иметь у себя тревожный чемодан и рассказали что в него класть

"Тревожный набор - это обобщенное название базового набора вещей, которые могут понадобиться в любой экстремальной ситуации. Этот набор является укомплектованным рюкзаком объемом от 30-ти литров с минимальным комплектом одежды, предметами гигиены, медикаментами, средствами самообороны , инструментами и пищевыми продуктами. Все вещи в тревожном рюкзаке должны быть новыми, а также не использованными в повседневном быту", -пишут в Армия.Информ

Автор: Армия Информ
  Образец укомплектации набора виживальщика
Образец укомплектации набора виживальщика

Первым советуют купить рюкзак объемом от 30-ти литров. Он должен быть сшит из огнестойкой ткани. И чехол для него. Кстати вещи советуют распределять не по принципу "тяжелое снизу", а так, чтобы их можно было извлечь в любой момент. Рюкзак должен быть качественным, чтобы не развалился при перемещении, иначе придется его оставить, делать привал на ремонт и потерять драгоценное время.

В рюкзак советуют положить все имеющиеся в доме документы и их копии. Держать в непромокаемой папке. Желательно распечатать фотографии родных и близких.

Автор: россми
  Образец укомплектации набора виживальщика
Образец укомплектации набора виживальщика

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Палатка с чехлом, резиновый коврик (пенка, коремат) и спальник с низкой температурой экстрима.

В кошельке должны быть наличные и банковские карточки. Их следует распределить по рюкзаку.

Ключи от дома, автомобиля, гаража.

Карта местности, копмас и доведеное до всех членов семьи время и место встречи.

Устройства связи- радиоприемник, недорогой телефон, водостойкий телефон, павербанкы, что заряжаются от солнечной энергии.

Пара фонариков - на батарейках и динамо-машине.

Компас и часы.

Автор: россми
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Минобороны посоветовал украинцам иметь комплект виживальщика

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Мультитул - многофункциональный инструмент, в котором спрятаны дополнительные инструменты (нож, шило, пила, отвертка, ножницы и т.д.).

Небольшой топорик и нож. Также должен быть точильный камень, или ножеточка.

Сигнальные средства (свисток, фальшфеер).

Большие полиэтиленовые пакеты объемом 120 л, из которых можно сделать накидку для палатки, или дождевик.

Рулон широкой клейкой ленты.

Автор: россми
  Образец укомплектации набора виживальщика
Образец укомплектации набора виживальщика

Синтетическая веревка, диаметром - 4-5 мм и длиной - 20 м.

Блокнот и карандаш

Набор для шитья - капроновая нить и иглы

Аптечка, в которой должны быть: обезболивающие, бинты, лейкопластырь, йод, вата, медицинский спирт, активированный уголь (интоксикация), "Парацетамол" (жаропонижающее), "Супрастин" (аллергия), "Имодиум" (диарея), "Фталазол" (кишечная инфекция), "Альбуцид" (глазные капли), антибиотики в порошках.

Составлять аптечку надо с учетом лекарств, употребляющих членами семьи. В аптечке должны быть записаны дозирования и имена и телефоны врачей. Покупать нужно только те лекарства, которые были изготовлены недавно.

Из одежды - два комплекта бесшовного нижнего белья из натуральных тканей, по две пары носков на теплую и холодную погоду, запасные штаны, в которых будет удобно двигаться, лезть вверх или бежать, по две пары футболок и кофт на случай холодной погоды, плащ-дождевик , вязаная шапка, варежки, шарф, надежная и удобная обувь.

Автор: россми
  Минобороны посоветовал украинцам иметь комплект виживальщика
Минобороны посоветовал украинцам иметь комплект виживальщика

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Из средств гигиены: кусок хозяйственного мыла, туалетная бумага, носовые платки и полотенца.

Женщинам - средства личной гигиены. Можно также взять бритву и маникюрный набор.

Детские вещи.

Из посуды металлический котелок, металлические столовые приборы и кружка.

Спички и зажигалки.

Запас еды на несколько дней. Все, что долго хранится, занимает мало места и можно съесть без приготовления. Питьевая вода на несколько дней, которую нужно периодически обновлять. Высококалорийные сладости и леденцы.

Началось разминирование на участке разведения сил и средств в районе Золотого-4 Луганской области.

"По официальному отчету ОБСЕ, нашими обязательствами в рамках разведения с сегодняшнего дня началось разминирование территорий. В настоящее время на участке работают 5 расчетов саперных от ГСЧС, которые входят в состав ООС", - сообщил начальник пресс-центра ОКП ОС Андрей Агеев

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